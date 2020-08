Ďalší brutálny zásah amerických policajtov: VIDEO Neozbrojenému černochovi vypálili do chrbta niekoľko striel

Polícia postrelila Afroameričana

Zdroj: FB/Justice for Jacob Blake, YouTube/ABC7

WISCONSIN - Policajti v americkom štáte Wisconsin v nedeľu večer vypálili niekoľko striel do chrbta černocha, ktorý nastupoval do auta v meste Kenosha. Muž je podľa wisconsinského guvernéra Tonyho Eversa hospitalizovaný a jeho stav je vážny. Po incidente sa do ulíc mesta vydalo protestovať niekoľko stoviek ľudí. Polícia proti demonštrantom použila slzný plyn. V meste už bola nasadená národná garda a zavedený zákaz vychádzania.