VIDEO Smrteľná streľba na oslave! Hororové chvíle, z miesta činu utekali ľudia

Obeťami streľby sú muž a žena vo veku 18-22 rokov, spresnil dočasný šéf polície Mark Simmons s tým, že zranenia, ktoré utrpelo 14 ľudí, nie sú život ohrozujúce. Policajti videli, ako z miesta činu uteká "odhadom asi 100 ľudí," priblížil Simmons. Nie je však podľa neho zrejmé, či útočil viac ako jeden páchateľ.

#BREAKING: Mass shooting in Rochester New York with over a dozen people shot and multiple people dead. Police have multiple areas shut down and will be shut down for several hours. I will remain on scene and continue to give updates. #ROC @GSLSHOW pic.twitter.com/wrJkdFUDu1