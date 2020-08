Prekvapenie sa nekoná: Republikánska strana nominovala Trumpa za prezidentského kandidáta

Republikánsky zjazd sa začal v pondelok v meste Charlotte v štáte Severná Karolína. Podujatie však prebieha v obmedzenom rozsahu z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. V Charlotte sa na jeden deň zišlo len 336 delegátov, pôvodne ich tam mali byť tisíce. Po Trumpovej oficiálnej nominácii sa dianie súvisiace so zjazdom presúva do hlavného mesta Washington, kde bude od utorka až do štvrtka prebiehať podujatie na podporu Trumpovej kandidatúry.

Samotný Donald Trump by mal nomináciu oficiálne prijať vo štvrtok vo svojom prejave, ktorý prednesie pred davom priaznivcov v záhrade Bieleho domu. Donald Trump momentálne čelí kritike za podľa mnohých nedostatočné zvládnutie priebehu pandémie a ňou vyvolanej ekonomickej krízy. V aktuálnych prieskumoch pred prezidentskými voľbami, ktoré sa majú uskutočniť 3. novembra, zaostáva za svojím demokratickým súperom Joeom Bidenom.

Zdroj: SITA/AP/Andrew Harnik

Pandémia koronavírusu si v USA vyžiadala životy približne 177.000 ľudí, uškodila hospodárstvu krajiny a ovplyvnila takmer všetky oblasti života. Protesty proti policajnému násiliu a rasovej nespravodlivosti takisto "vrhajú tieň" na Trumpove snahy o znovuzvolenie, píše AP. Demokratická strana minulý týždeň na svojom zjazde nominovala za prezidentského kandidáta bývalého viceprezidenta Joea Bidena. Zjazd demokratov sa konal prevažne online.

Najdôležitejšie voľby v histórii krajiny

Americký prezident Donald Trump v pondelok delegátom na zjazde Republikánskej strany povedal, že ak nebude znovuzvolený, krajina sa vydá "strašným smerom". Informovala o tom agentúra AP. Novembrové prezidentské voľby Trump označil za najdôležitejšie v histórii USA. "Naša krajina sa môže vydať strašným smerom, alebo aj lepším smerom," povedal.

Americké hospodárstvo bolo podľa jeho slov pred začiatkom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 plné života. Trump v tejto súvislosti kritizoval tých guvernérov, ktorí svoje štáty držia uzavreté s cieľom obmedziť šírenie vírusu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Americký viceprezident Mike Pence zjazdu povedal, že Trumpovo znovuzvolenie znamená ďalšie štyri roky podpory pre príslušníkov armády a ozbrojených zložiek i hospodárske oživenie po koronavíruse. "Toto je chvíľa pre nás všetkých urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme Trumpovi zabezpečili ďalšie štyri roky v Bielom dome," povedal Pence.

Bývalí republikánski členovia Kongresu podporili jeho súpera

Takmer 30 bývalých republikánskych členov Kongresu v pondelok verejne podporilo namiesto Donalda Trumpa jeho demokratického súpera v novembrových voľbách Joea Bidena. Informoval o tom Bidenov volebný štáb, píše agentúra Reuters. Bidenovi podľa jeho volebného štábu vyjadrilo najnovšie podporu 27 bývalých republikánskych členov Kongresu, medzi ktorými je aj niekdajší senátor Jeff Flake.

Trumpovi vyčítajú "korupciu, ničenie demokracie, nehoráznu ignoráciu morálky a slušnosti a naliehavú potrebu dať krajine správny smer", uvádza Bidenov štáb. Agentúra Reuters pripomína, že nejde o prvý prípad, keď sa za Bidena postavili Trumpovi odporcovia z radov republikánov. Podľa vyjadrenia Trumpovej volebnej kampane sa takýto nespokojenci "snažia zvrhnúť riadne zvoleného prezidenta Spojených štátov".

Zdroj: SITA/AP Photo/Gerry Broome, File

Minulý týždeň Bidena podporilo 73 bývalých republikánskych pracovníkov z oblasti národnej bezpečnosti vrátane šéfov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Ústrednej spravodajskej služby (CIA), pričom označili súčasného amerického prezidenta za "skorumpovaného" a "nespôsobilého vykonávať svoju funkciu".

