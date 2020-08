Kontroverzná delegácia českého Senátu na Taiwan: Letia komerčnou linkou, kritika od Zemana

"Celkovo poletí 90 členov delegácie. Najväčšiu časť tvoria podnikatelia a podnikateľské subjekty, potom zástupcovia akademickej sféry. Pôjde aj osem senátorov," povedal Vystrčil na tlačovej konferencii. Súčasťou delegácie by mala byť aj Věra Kuberová, vdova po zosnulom predsedovi Senátu Jaroslavovi Kuberovi.

Pre pandémiu nového druhu koronavírusu česká delegácia nepoletí vládnym špeciálom, ale komerčnou linkou. "Jedinou možnosťou, ako cestu na Taiwan realizovať, je použitie komerčného lietadla. Štátna letka by musela pristáť v Thajsku alebo na Filipínach a potom by sme museli ísť všetci do 14-dňovej karantény," vysvetlil Vystrčil.

Delegácia tak podľa Noviniek zrejme poletí taiwanskými aerolíniami. Vláda ani ministerstvo obrany s tyým podľa Vystrčila nemajú problém. Cestu senátorov na Taiwan kritizuje napríklad český prezident Miloš Zeman. Odporúčanie nedostal Vystrčil ani od zahraničného výboru snemovne, ktorý ju vzal iba na vedomie.

Vystrčilova cesta sa uskutoční od 30. augusta do 5. septembra. Šéf Senátu ju považuje za správnu aj z hľadiska ekonomického rozvoja, rozvoja vzdelania, vedy a kultúry, dodal portál Novinky.cz.