Čaputová poslala telegram Zemanovi, popriala mu skoré uzdravenie

Prezidentka podľa slov jej hovorcu prijala správu o zranení českého prezidenta so znepokojením a vyjadrila nádej, že sa už cíti lepšie. "Popriala mu skoré uzdravenie, veľa pozitívnej energie v rekonvalescencii a čo najskorší návrat do každodenného života," priblížil Strižinec.

Zemana po operácii pravdepodobne prepustia cez víkend

Českému prezidentovi Milošovi Zemanovi lekári počas utorňajšej operácie implantovali do zlomenej pravej ruky titánový klin. Do domáceho liečenia by mal byť prepustený cez víkend. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz s odvolaním sa na vyhlásenie prezidentovho kancelára Vratislava Mynářa.

Český prezident v utorok večer zakopol a utrpel zlomeninu pravej hornej končatiny. Zeman bol prevezený do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe v Střešoviciach, kde ho operovali. Český prezident Zeman už dlhšie trpí neuropatiou dolných končatín. Tá podľa prezidentovho hovorcu Jiřího Ovčáčka zapríčinila i jeho utorkový pád.