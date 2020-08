Desivé VIDEO z Bejrútu: Nevesta sa teší zo svadobných šiat, keď tu zrazu...

Najskôr sa nevesta šťastne usmeje do kamery, potom sa nálada náhle zmení. Na pozadí počuť tichý zvuk, potom nastane ohlušujúci tresk. Okenné tabule praskali, ľudia začali kričať. Tam, kde boli predtým v popredí krásne biele svadobné šaty, zrazu ide o život a smrť. Nevesta a ženích a fotograf sa snažia dostať do bezpečia. Nie je jasné, či boli zranení.

