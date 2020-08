Výbuch sa môže zopakovať aj v Senegale! Časovaná bomba, v prístave tony dusičnanu amónneho

Neidentifikovaný majiteľ zásob si už našiel sklad na uloženie priemyselnej chemikálie mimo mesta, uviedlo generálne riaditeľstvo prístavu. Ten sa nachádza vedľa husto zaľudneného centra Dakaru. "Majiteľ v súčasnosti spolupracuje s ministerstvom životného prostredia na získaní súhlasu na urýchlené odstránenie tohto nákladu," napísalo riaditeľstvo vo vyhlásení, v ktorom sa neuvádza, ako dlho prístav tento tovar určený pre Mali skladoval.

#Senegal | #Dakar port authorities requested the relocation of 2,700 tons of ammonium nitrate, the same explosive that caused the #BeirutBlast.

