Odklad volieb v Hongkongu rozdelil ľudí: Spojené štáty ho odsudzujú, Čína ho víta

"Odsudzujeme rozhodnutie hongkonskej vlády odložiť voľby (...) a vylúčiť kandidátov opozície," cituje agentúra AFP hovorkyňu prezidenta USA Donalda Trumpa Kayleigh McEnanyovú. Ďalej uviedla, že tento krok podkopáva demokratické procesy a slobody, ktoré prispeli k prosperite Hongkongu.

Hongkonské úrady v piatok oznámili, že voľby do legislatívnej rady, ktoré sa mali konať v septembri, odložili o rok v dôsledku koronavírusovej krízy. Na rozhodnutie úradov tejto bývalej britskej kolónie odložiť voľby o rok malo reagovalo aj Nemecko, ktoré v piatok oznámilo, že z tohto dôvodu pozastavuje platnosť zmluvy s Hongkongom o vydávaní osôb.

Ako informovala AFP, aj Čína naopak v piatok podporila rozhodnutie Hongkongu odložiť voľby do legislatívnej rady. "Je to veľmi potrebné, primerané a legálne," uviedol v krátkom vyhlásení Úrad pre záležitosti záležitostí Hongkongu a Macaa. "Ústredná (čínska) vláda to plne chápe a podporuje," dodal.