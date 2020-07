V Rakúsku stúpa počet prípadov importovaných z cudziny: Letisko vo Viedni sprísnilo pravidlá pre cestujúcich

Koronavírus v Rakúsku

Zdroj: SITA/AP

VIEDEŇ – Cestujúci prichádzajúci do Rakúska z ohnísk koronavírusového ochorenia covid-19 budú musieť pri vstupe do krajiny predložiť výsledky aktuálnejších testov. Vyplýva to z nariadenia rakúskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré začalo platiť od pondelka 27. júla.