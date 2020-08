KORONAVÍRUS Nórsko zaviedlo karanténu pre cestujúcich zo štyroch krajín vrátane Česka

Toto nariadenie, ktoré vstúpi do platnosti v sobotu, znamená, že osoby, ktoré prichádzajú do Nórska zo zmienených štyroch krajín a švédskych regiónov Skane a Kronoberg, musia postúpiť 10-dňovú karanténu. Ministerstvo zahraničných vecí v Osle uviedlo, že neodporúča nórskym občanom cestovanie do týchto oblastí, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Svoje rozhodnutie zdôvodnilo narastajúcim počtom infikovaných.

"Bohužiaľ, súčasná (epidemiologická) situácia sa vo viacerých európskych krajinách uberá nesprávnym smerom," uviedla na margo tohto rozhodnutia ministerka zahraničných vecí Ine Eriksenová Söreideová. Varovanie nórskeho ministerstva zahraničných vecí sa vzťahuje aj na Andorru, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Luxembursko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko.