Ostro sledovaný prípad Kramný! Sedem rokov od smrti Moniky (†36) a Klárky (†8) v Egypte: Príde ZVRAT?

Petr Kramný podal návrh na obnovu konania presne pred dvoma rokmi, na piate výročie úmrtia jeho manželky a dcéry. Od tej doby ale súdy riešili iba to, či sú sudcovia, ktorí by o obnove konania v Kramného prípade rozhodovali, proti nemu zaujatí.

„Systém v Českej republike je nastavený tak, ako v poslednej krajine Európy, že o obnove konania rozhoduje sudca, ktorý vyniesol rozsudok v danom prípade, teda sudkyňa Gilová. Petr Kramný podal proti tomu námietku zaujatosti, že aj s ohľadom na fatálne zlyhanie a omyly sudkyne Gilovej, by mal prípad posudzovať iný sudca,“ vysvetlil podpredseda Spolku Šalamún Václav Peričevič. Spolok je presvedčený o Kramného nevine a vystupuje v jeho prospech.

Sudkyňa Gilová rozhodla, že nie je zaujatá. Kramného obhajkyňa sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala. Či je Gilová zaujatá, mal na Vrchnom súde v Olomouci riešiť sudca Václav Čapka, ktorý pred rokmi rozhodoval o Kramného odvolaní proti odsúdeniu na 28 rokov a trest mu potvrdil.

Rodina Kramných - Petr, Monika a Klárka Zdroj: FB/Petr Kramný

Prípad zaujatosti sudcov tak dospel až s Ústavnému súdu, ten ale Kramnému odkázal, že sa proti zaujatosti sudcov bude môcť odvolávať až v momente, kedy o ňom znova rozhodnú.

Jednanie o tom, či Kramnému sudkyňa Gilová povolí nový proces, sa tak zrejme priblížilo. Podľa informácií z databázy súdu sa spis 17. júla vrátil na Krajský súd v Ostrave.

„Postup bude taký, že sudkyňa zrejme požiada docenta Vorla o doplnenie znaleckého posudku, potom o obnovení či neobnovení rozhodne,“ načrtol ďalší postup Peričevič. Ten sa netají obavami, že rozhodnutie by mohlo byť zamietavé a pravdepodobne by mohlo vzísť aj z neverejného jednania.

Vytiahne obhajoba z rukáva "fínske eso"?

Návrh na obnovu konania je podľa informácií, ktoré už v minulosti prezradil Spolok Šalamún, založený na nových posudkoch, ktoré spochybňujú tie pôvodné, podľa ktorých mal Kramný vraždiť elektrickým prúdom.

Ide napríklad o stanovisko odborníka na patológiu srdca, ktorý podľa spolku uvádza, že sa nedá dospieť k diagnóze zlyhania srdca po zásahu elektrickým prúdom. Ďalší znalec vylúčil, že by na koži boli takzvané prúdové stopy, teda dôkaz, že k telám Kramný priložil vodič pod prúdom. A to, že sa na telách nenachádzajú stopy po tom, že by do nich mal preniknúť elektrický prúd, uviedli ďalší traja znalci z oblasti biomechaniky.

Petr Kramný Zdroj: profimedia.sk

Ako mieni Václav Peričevič, na súde je pripravený hovoriť aj ďalší znalec, uznávaný fínsky odborník na forenznú patológiu Pekka Saukko. Na jeho prácu sa v tzv. revíznom znaleckom posudku, ktorý potvrdil závery ostravských patológov o zabití elektrickým prúdom, odkazuje autor revízneho posudku, docent Vorel z českobudejovickej nemocnice.

„Posudzoval tie isté fotografie ako docent Vorel a konštatoval, že nemôže potvrdiť, že ide o bledosť,“ povedal pre TN.cz Peričevič. Bledosť je stopa, ktorá vznikne na mieste, kde telo zasiahol elektrický prúd.

Zostáva ale otázne, či bude môcť Saukko svedčiť na českom súde. O jeho svedectvo vo svojom procese stáli znalci Igor Fargaš a Radek Matlach, ktorí dostali podmienku za posudky, ktoré spochybňovali závery o tom, že Monika a Klárka zomreli po zásahu prúdom. Súd to však neumožnil.

Peričevič je v otázke predvolania fínskeho odborníka skeptický a poukazuje na podobný postup u egyptského patológa, ktorý prvý vykonával pitvu v Egypte. Toho tiež chcela obhajoba predvolať, súd to ale zamietol.

Nepriame dôkazy a niekoľko pochybností

Peter Kramný bol na 28 rokov väzenia odsúdený na základe nepriamych dôkazov. Tie podľa českých súdov tvorili ucelený reťazec. Prípad pritom vyšetrovali aj v Egypte. Tam miestny patológ nikdy neopísal nijaký nález, ktorý by svedčil o úraze elektrickým prúdom. Naopak, závery českých patológov priamo odmietol.

Znalci v Ostrave neurčili príčinu smrti pri pitve, ale až pri spätnom prezeraní záznamov. V spise sú potrebné ale fotografie rezov srdcovým svalov Moniky a Klárky, ktoré sú v skutočnosti rovnakou fotkou Monikinho srdca, len tá, kde má ísť o rez srdcovým svalom Klárky je vyrezaná a otočená z druhej snímky.

Podmienku síce právoplatne od súdu dostali znalci, ktorých posudky vyznievali v Kramného prospech, prokuratúra ale preveruje aj revízny znalecký posudok. Spolok Šalamún navyše upozorňuje, že znalecký ústav, ktorý ho spracoval, ani nie je evidovaný v zozname znaleckých ústavov a predtým sa venoval len banálnym trestným činom, nie dvojnásobnej vražde. Samostatnou kapitolou sú potom odpočúvania, ktorých prepis je podľa spolku v mnohých prípadoch skreslený.

Petr Kramný si zatiaľ 28-ročný trest odpykáva vo väznici Mírov . Podľa Spolku Šalamún vkladá všetky svoje nádeje do obnovy konania.