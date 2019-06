Poľský Kramný! Obvinili ho z vraždy frajerky na jachte v Chorvátsku: Dovolenkuje už dva roky

Poľský podnikateľ Pawel Pawlak (51) čelí v Chorvátsku obvineniu z vraždy Jolanty Magdaleny Adamczukovej (†39). Ako pár spolu pred dvoma rokmi prišli na dovolenku do Chorvátska, vražda sa mala odohrať na jachte v Zadare. Pawlak teraz poslal zúfalé odvolanie na Najvyšší súd Chorvátskej republiky, v ktorom uviedol, že čakanie na začiatok súdu ho doviedlo na pokraj existencie. Namiesto výkonu väzby Pawlaka zadržiavajú v oblasti Zadaru, kam prišiel ako turista a musel tam zostať po obvinení z vraždy, hoci ho okresný súd v Zadare odsúdil pred vyše rokom. Pawlak nesmie opustiť Zadar, pretože ten istý súd nariadil, aby sa raz týždenne preventívne hlásil na zadarskej polícii. Odobrali mu aj preukaz totožnosti. „Súdny spis bol odoslaný do Poľska pred rokom a pol s poznámkou, že do mesiaca od rozhodnutia súdu sa treba oboznámiť so všetkými detailami, ako aj začať trestné konanie v tejto krajine. Zatiaľ sme však nedostali žiadnu odpoveď, takže teraz nemáme ani spis, ani súdne pojednávanie,“ uviedol Pawlakov právnik Milan Petricic. Zdroj: Prokuratura Zadar Poliakov nútený pobyt v oblasti Zadaru mätie obyvateľov ostrova, kde sa zdržiava, nevedia, ako sa k nemu správať. „Často sedí v našej miestnej kaviarni. Je uzavretý, ale správa sa ako slušný človek. Počuli sme, že bol obvinený z vraždy, ale nie je nám jasné, prečo je na slobode a čo tu robí, ak bol obžalovaný,“ uviedli miestni obyvatelia.



V súčasnosti je Pawlak v nezvládnuteľnej finančnej situácii, ktorú nemožno vyriešiť, pretože je v súdnom konaní. Z tohto dôvodu sa odvolal na Najvyšší súd pre odstránenie preventívnych opatrení, pretože pre ne nemôže opustiť Zadar ani Chorvátsko. Najvyšší súd však odvolanie zamietol, keďže sa domnieval, že zadarský súd správne rozhodol, že existujú dôvody na predĺženie preventívnych opatrení, pretože ak Pawlakktoré v skutočnosti neprebieha.Uvádza sa tiež, že obvinený je poľský občan, ktorý k Chorvátsku nie je viazaný ani rodinne, ani obchodne, je tam iba ako turista a v Chorvátsku nemá dočasný ani trvalý pobyt. Prokuratúra v Zadare uviedla, že neexistujú právne podmienky na odovzdanie trestného stíhania Poľsku. Okresný súd v Zadare citoval Európsku konvenciu o prevode trestného konania, ktorú Chorvátsko neratifikovalo a Poľsko ju ani nepodpísalo.Poľského podnikateľa, v ktorého soláriu v ​​Lubline Magdalena pracovala ako recepčná, zadarská prokuratúra obvinila z vraždy 6. júna 2017 na jachte medzi ostrovom Ošljak a mestom Kali na ostrove Ugljan. Podľa obžaloby žene uštedril najmenej štrnásť úderov do tela a do hlavy, potom ju sotil do mora, aby sa utopila. Počas vyšetrovania Pawlak odsúdil svoj čin, vysvetľoval ho. Pitva ukázala, že príčinou smrti bolo utopenie sa a pred smrťou Poľka utrpela početné poranenia zodpovedajúce bitke.Médiá medzitým informovali, že Pawel sa viackrát ocitol v rozpore so zákonom, bol obvinený z falšovania dokumentov, falošného svedectva, hrozieb a domáceho násilia a nejaký čas už strávil za mrežami.