KORONAVÍRUS Vyjednávanie v Bruseli je poriadna dráma: Macronovi vybuchli nervy a buchol po stole!

BRUSEL - Medzi účastníkmi summitu v Bruseli, kde sa už od piatku rokuje o viacročnom rozpočte na pomoc ekonomikám v dôsledku koronakrízy, je s postupujúcim časom vidieť únavu a napätie. Iskriť to začalo hlavne počas včerajška, kedy francúzskemu prezidentovi pretiekol pohár trpezlivosti kvôli rakúskemu kancelárovi Sebastianovi Kurzovi!

Kurz nepočúva

Francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa diplomatov v jednej chvíli buchol päsťou do stola, zatiaľ čo rakúsky kancelár Sebastian Kurz už prestal ostatných počúvať. "Rokovania sú stále veľmi obtiažne," poznamenal okolo polnoci jeden z diplomatov, ktorého cituje server Politico. "Šetrné štáty to ďalej blokujú. Kurz nepočúva," povedal diplomat, podľa ktorého holandská a rakúska delegácia využíva požiadavku na dodržiavanie vlády práva k blokovaniu diskusií. K takzvaným šetrným krajinám, ktoré chcú, aby navrhovaný fond obnovy obsahoval čo najmenej grantov a aby sa v ňom naopak posilnila úloha úverov, patrí popri Holandsku a Rakúsku aj Dánsko a Švédsko.

Zdroj: TASR/AP Photo/Ronald Zak

Telefonát uprostred debaty a výbuch hnevu od Macrona

Keď kancelár Kurz v istej chvíli opustil rokovanie, aby si zatelefonoval, Macron okamžite zareagoval. "Vidíte? Jemu je to jedno. On ostatných nepočúva, má zlý prístup. Stará sa o svoj mediálny obraz a basta," citujú diplomati francúzskeho prezidenta. Macron "buchol päsťou do stola," opísal ďalší z diplomatov.

Premiéra Igora Matoviča, ktorý sa na bruselskom rokovaní tiež nachádza, sme sa pýtali na to, či bol svedkom tejto scény a ak na ňu reagoval. Ten totiž z aktuálneho rokovania informoval iba ohľadom porady so štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Martinom Klusom. Na naše otázky zatiaľ neodpovedal.

Zdroj: TASR/John Thys, Pool Photo via AP

Šetrná štvorka sa rozpadáva

Niektorí diplomati tiež tvrdia, že spomínaná "šetrná štvorka" už nedrží tak pohromade. Holandsko a Rakúsko podľa nich ďalej odolávajú a nechcú pristúpiť na kompromis ohľadom vyššých grantov. Naopak Dánsko je "celkom bez problémov" a Švédsko "robí pokrok" smerom ku kompromisu, cituje Politico ďalšieho z diplomatov.

Zdroj: TASR/AP Photo/Francois Walschaerts, Pool Photo via AP

"Tí, ktorí odolávajú, posúvajú diskusiu k otázke vlády práva v snahe odpútať pozornosť od grantov," poznamenal diplomat. Podľa neho je ale stále možné, že summit skončí dohodou. Spájanie peňazí s dodržiavaním vlády práva je požiadavka, ktorá je namierená najmä voči Maďarsku a sčasti aj voči Poľsku. Práve s týmito dvoma krajinami vedie Európska komisia (EK) konanie kvôli porušovaniu európskych hodnôt.

Taliansko a Španielsko sú proti

Objem fondu obnovy bol stanovený na bezprecedentných 750 miliárd eur. Návrh Európskej komisie predpokladal, že 500 miliárd eur bude vo forme grantov a 250 miliárd eur vo forme pôžičiek. Štvorica šetrných krajín ale podľa diplomatov žiada zníženie podielu grantov pod 400 miliárd eur. To je neprijateľné pre krajiny, ako je Taliansko alebo Španielsko, ktoré sú krízou zasiahnuté najviac a ktoré chcú čo najviac pomôcť v grantoch.

Zdroj: TASR/John Thys, Pool Photo via AP

Po vzore Británie do nezdarného konca

Macron za použitia farbistého jazyka tiež súčasné vyjednávania a pozíciu takzvanej šetrnej štvorky prirovnal k postoju Británie, keď ju viedol premiér David Cameron a keď sa vyjednavalo o únijnom rozpočte. Je to podľa neho ten istý postoj, ktorý viedol k zlému koncu.

"Môžete ma s mojimi grantami pokojne považovať za cvoka, ale aj Angela je na mojej strane," povedal v jednej chvíli Macron, čo časť vyjednávačov rozosmialo, údajne aj samotnú kancelárku Angelu Merkelovú. Nemecko a Francúzsko podporujú návrh Európskej komisie a v zásade súhlasia s jej pôvodným návrhom, aby na granty išlo 500 miliárd a na úvery zvyšných 250 miliárd eur.

Časť krajín sa však obáva spoločného dlhu, pretože komisia by si spomínaných 750 miliárd eur vypožičala na kapitálových trhoch a za tento dlh by ručili všetky členské štáty EÚ. Získané peniaze by potom komisia rozdelila medzi jednotlivé krajiny únie podľa kľúča, o ktorom sa ale na rokovaní v Bruseli ešte stále nerozhodlo.