KORONAVÍRUS sa opäť hlási z Ruska: Viac ako 6-tisíc nových prípadov nákazy

Za posledný deň v Rusku pribudlo aj 6248 nových prípadov nákazy, čím ich celkový počet stúpol na 739.947. Liečbu na koronavírus v súčasnosti v Rusku podstupuje 273.905 ľudí, informovala agentúra TASS.

Rusko v utorok oznámilo, že od 15. júla ruší povinnú 14-dňovú karanténu, ktorú museli absolvovať cudzinci po príchode do krajiny. Všetci ruskí občania si budú musieť do troch dní od návratu do domovskej krajiny urobiť tzv. PCR test (na báze polymérovej reťazovej reakcie), píše TASS. Všetci prichádzajúci zahraniční návštevníci budú povinní predložiť negatívny test na koronavírus alebo sa budú musieť do troch dní po svojom príchode nechať otestovať v Rusku.