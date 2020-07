Susko spochybňuje zrýchlený režim pri zvyšovaní pokút za porušenie izolácie

Susko podotkol, že vláda si robí "srandu" z legislatívneho procesu. Zákon podľa neho mohla predložiť klasickým spôsobom, s riadnym pripomienkovaním. Naznačuje možné zásahy do ľudských práv. Zdôraznil, že poslanci sa nemali čas poriadne pripraviť na diskusiu, keďže návrh prišiel do pléna rýchlo.

Zemanová odmieta Suskove výhrady. "Nerobme z toho naozaj vedu. Je to jeden zo zákonom, ktorý pomôže ochrániť zdravie a ekonomiku Slovenska," uviedla. Druhá vlna pandémie je podľa nej reálna a ak sa neprijmú opatrenia na zamedzenie komunitnému šíreniu ochorenia, môže dôjsť k veľkých škodám. Opätovné zatváranie by už podľa nej ekonomika "nerozdýchala". Poslanec Peter Vons (OĽaNO) podotkol, že dôležité je, aby ľudia vedeli, že ak pôjdu na dovolenku do červenej zóny, budú sa musieť nahlásiť. V súvislosti s novelou hovorí o prevencii.

Pokuty za porušenie izolácie

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o zvýšení pokuty za porušenie izolácie rokovať zrýchlene. Skrátené legislatívne konanie odobrili v hlasovaní v utorok. Pokuta za nedodržanie izolácie po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny by sa mohla zvýšiť až do výšky 5000 eur. Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva. Vyplýva to z novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

"Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v návrhu novely.

Nová úprava by mala umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej "červenej krajiny". "Cieľom návrhu je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň, v rámci všeobecnej súčinnosti, spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých orgánov," uviedli predkladatelia.

Operátor by mohol podľa novely spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ. Návrh upravuje aj rozsah údajov, ktoré takto môžu operátori spracovávať. Okrem telefónneho čísla by mohli "v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase i lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka". ÚVZ by mohol tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie do 60 dní. "Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v materiáli.

Pokuty by mali byť primerané, tvrdí Dostál

Koaličný poslanec Ondrej Dostál (SaS) skonštatoval, že pri porušovaní domácej izolácie po návrate zo zahraničia je dôležité, aby boli pravidlá reálne vymáhané. Otázne je podľa neho opodstatnenie zvýšenia sankcie. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) zdôraznil, že predložená novela zákona o elektronických komunikáciách sa zameriava len na nezodpovedných občanov, ktorí nedodržiavajú platné nariadenia. Poslanec Boris Susko (Smer-SD) podotkol, že ide o sledovací zákon a že orgánom štátu by sa mali poskytovať aj koncové údaje v zariadení používateľa. Doležal to odmieta. Hovorí, že ide len o telefónne čísla. Operátor podľa jeho slov síce pracuje aj s dátami ako poloha používateľa, ale štát by ich nezískal.

Dostál považuje sumu 5000 eur pri pokutách za nedodržiavanie izolácie za vysokú vzhľadom na to, že ide o priestupok. Sankcie by mali byť podľa neho primerané cieľu. Myslí si, že pokuta 1650 eur pri súčasnom znení zákona je dostatočne odstrašujúca. "Pre zvýšenie odstrašujúceho účinku sankcie by skôr zabralo, alebo bolo dôležité dosiahnuť stav, keď stanovené pravidlá budú reálne vymáhané, a tí, ktorí ich porušujú, budú sankcionovaní," skonštatoval.

Doležal reagoval tým, že vo vláde diskutovali aj o vyššej sankcii, napokon sa dohodli na zvýšení pokút až do výšky 5000 eur. "Pokuta môže by nižšia a bude to na usmernení ÚVZ tak, aby posudzoval závažnosť tohto porušenia," poznamenal s tým, že ak sa niekto oneskorí o deň alebo dva, alebo si povinnosť pre rôzne iné okolnosti nesplnil, bude možné udeliť mu aj nižšiu pokutu.

V súvislosti s novelou Doležal podotkol, že už dnes sa musia občania pri návrate z "červenej" krajiny na Slovensko nahlásiť na svojom regionálnom úrade, nechať sa otestovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Deklaroval, že zákon sa zameriava len na nezodpovedných občanov, ktorí opatrenia nedodržiavajú a na ich odhalenie. Zdôraznil, že nedochádza k nakladaniu s osobnými údajmi a údaje budú po ich spracovaní zmazané.