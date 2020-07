Čísla sú tu! Odkiaľ dovliekli Slováci COVID-19 najčastejšie! Vysoko je exotika a prekvapenie z Chorvátska

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Roman Hanc

BRATISLAVA - Slováci si po uvoľnení opatrení prijatých v súvislosti s novým koronavírusom priniesli ochorenie zo susedného Česka, a to v 48 prípadoch. Vyplýva to z analýzy, ktorú spracovali pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, epidemiologičky Mária Avdičová a Jana Námešná. Sledovali obdobie od 1. júna do 8. júla 2020.