Hrozivá mapa o KORONAVÍRUSE v USA! Trump nebezpečenstvo ignoruje: Vírus jednoducho zmizne

USA dosiahli nový vrchol, čo sa týka rozšírenia koronavírusu. V stredu bolo hlásených 50 700 nových prípadov infekcie - toľko nových prípadov za jediný deň sa ešte neobjavilo. Na Twitteri koluje mapa USA, ktorá zachytáva rozsah epidémie. Jeden užívateľ ju urobil podľa jednotlivých okresov a pod to napísal. "Pokiaľ som nevytvoril túto mapu, nevedel som si predstaviť, aká je situácia zlá." Táto mapa ukazuje okresy s viac ako 50 nakazenými na 100-tisíc obyvateľov počas minulého týždňa.

Užívateľ sociálnej siete sa tiež odvoláva na situáciu v Nemecku. Keď je v okrese ohlásených 50 prípadov za posledný týždeň, je možné tam prijať lokálne opatrenia. V tejto súvislosti spomína nemecký Gütersloh. Vo Veľkej Británii označil prispievateľ na Twitteri ako ukážkový príklad mesto Leicester. Iné je to v USA, pretože tam je podľa mapky 1000 takýchto Güterslohov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

Donalda Trumpa tento stav v krajine očividne nevyviedol z miery. Hospodárstvo sa čoskoro zotaví a "vírus v určitom okamihu jednoducho zmizne", povedal prezident v stredu v rozhovore pre televíziu Fox Business.

Until I created this map, I hadn't appreciated how bad the situation in the US is. These maps show districts with over 50 cases per 100k in the last week (Germany's "emergency brake" trigger for local lockdowns) in 🇩🇪, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 🇺🇸



The USA right now has 1000 Leicesters or Güterslohs pic.twitter.com/seMnorew3h