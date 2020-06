KORONAVÍRUS Európska únia od 1. júla otvorí svoje hranice pre občanov 14 štátov

Pre väčšinu občanov USA to znamená, že z dôvodu ich epidemiologickej situácie im bude zamietnutý vstup do krajín EÚ a Schengenskej zóny (27 členov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) najmenej na ďalšie dva týždne. Diplomati EÚ sa totiž dohodli, že každé dve týždne tento zoznam aktualizujú podľa toho, ako sa bude ochorenie COVID-19 v jednotlivých krajinách vyvíjať.

Do Európy budú mať od stredy povolený vstup občania 14 krajín, v ktorých je miera šírenia nákazy porovnateľná so situáciou v EÚ: Konkrétne pôjde o občanov: Alžírska, Austrálie, Čiernej Hory, Gruzínska, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Maroka, Nového Zélandu, Rwandy, Srbska, Thajska, Tuniska a Uruguaja. Povolenie dostali tiež občania tzv. európskych mikroštátov: Andorra, Monako, Vatikán a San Maríno.

Únia od týchto krajín považovaných za bezpečné očakáva, že taktiež zrušia svoje zákazy pre európskych cestujúcich. Čína sa môže neskôr na tomto bezpečnom zozname ocitnúť pod podmienkou reciprocity, a to tak, že aj ona zruší všetky obmedzenia týkajúce sa európskych občanov vstupujúcich do krajiny.

Okrem USA a Číny sa teraz na zoznam prerokovaný v posledných dňoch diplomatmi EÚ nedostala napríklad ani Brazília, India či Rusko. Podľa odhadov EÚ vycestuje každý rok do Európy vyše 15 miliónov Američanov, zatiaľ čo okolo desať miliónov Európanov ročne cestuje do USA. Cieľom úpravy režimu cestovania pre občanov z tretích krajín je snaha podporiť cestovný ruch v EÚ a pomôcť turistickým destináciám, najmä v prímorských krajinách na juhu Európy - Grécko, Španielsko a Taliansko -, ktoré boli silne zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu.

Zoznam "bezpečných krajín" musel byť odobrený kvalifikovanou väčšinou 27 členských krajín EÚ, čo znamenalo získať súhlas 15 krajín, ktoré predstavujú 65 percent obyvateľstva Únie. Zoznam teraz bude slúžiť ako odporúčanie pre členov EÚ, pričom jednotlivé členské krajiny EÚ majú samé právomoc rozhodnúť o tom, pre koho svoje hranice otvoria. V súvislosti s koronakrízou však dosiaľ postupovali koordinovane.