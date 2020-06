Šokujúce VIDEO! Manželia vyšli zo svojho honosného sídla a mierili zbraňami na demonštrantov

Hnutie Black Lives Matter vzniklo po nedávnej násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda rukou belošského policajta v americkom meste Minneapolis.

Manželia Mark a Patricia však vyvolali pobúrenie po tom, ako sa postavili na nádvorie svojho sídla v Saint-Louis v americkom štáte Missouri a na demonštrantov z hnutia namierili pištoľ a pušku. Dosiaľ nie je jasné, či zbrane boli nabité.

Ku konfrontácii došlo v čase, keď demonštranti z hnutia pochodovali k domu starostky v Saint-Louis a prechádzali cez jednu z najexkluzívnejších štvrtí mesta.

Bizarný incident je zachytený na videu a stal sa virálnym.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU