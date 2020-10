Muž vystrelil na lekára. Počas vyšetrenia prostaty sa mu stalo čosi hrozné!

Dr. Smith vykonáva vyšetrenia prostaty už viac ako 30 rokov. Je úplne normálne, že muži majú pri tom orgazmus. 56-ročný Milo Johanson si však nemyslel, že je to normálne. To ho zjavne tak rozladilo, že Smithovi dvakrát strelil do hrudníka pištoľou a potom utiekol. Informuje o tom Bok Daily. Smith, našťastie, útok prežil. Zo strelných zranení sa úplne zotavil. Po Johansonovi však niet ani stopy. Predpokladá sa, že utiekol do zahraničia.

Prostata je ako mužský bod G

Dr. Smith pre Bok Daily povedal: „Prostata je ako mužský bod G, prenáša spermie a je veľmi citlivá. Pri dotyku a masáži dôjde k orgazmu takmer bez námahy.“

Chápe, že Johansona šokovalo, čo sa mu stalo. "Pre neho orgazmus znamenal, že sa medzi nami stalo niečo sexuálne." Potom bol veľmi agresívny. Prikázal Smithovi, aby sa ospravedlnil a povedal „No-Homo“. "Ani som nevedel, čo to znamená," povedal Smith. Snažil sa 56-ročného človeka upokojiť a presvedčiť ho, že je to normálna vec. Vytiahol však zbraň a vystrelil na neho dva výstrely. Odvtedy ho v Jacksonville nevideli.

Johanson je mimoriadne homofóbny

Kamarátka strelca povedala, že jej zavolal, a povedal iba „hasta la vista“. Odvtedy o ňom nepočula a jeho číslo mobilného telefónu už nefungovalo. „Viem, že neznášal homosexuálov, ale streľba?“ „Nikdy som si nemyslel, že to zájde tak ďaleko,“ povedala

Johansonov asistent tiež uviedol, že 56-ročný muž bol mimoriadne homofóbny. Povedal, že ak sa ho homosexuálny muž dotkne alebo ho začne baliť, ten večer už neprežije. "Núti ľudí, aby pri kontakte s ním povedali No-Homo. Aj keď mu náhodou obtrú o ruku, keď mu chcú čosi podať." Dr. Smith si je istý: „Milo potrebuje pomoc."