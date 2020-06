KORONAVÍRUS Svet sa pomaly vracia do normálu: Hranice otvárajú najmä turistické destinácie

Väčšina štátov volí pri otváraní hraníc opatrný prístup. Medzi viacerými krajinami vznikajú takzvané "cestovateľské bubliny". To je aj prípad Nového Zélandu a Austrálie, ktoré o otvorení hraníc rokujú od začiatku mája. Austrálska obchodná komora chce od 1. júla obnoviť leteckú linku z Canberry do Wellingtonu. Hoci obe strany sú tomuto konceptu naklonené, podľa austrálskeho ministra Simon Birminghama je na stanovenie dátumu ešte skoro, uvádza britský denník The Guardian.

Turecko vo štvrtok otvorilo hranice pre nákladnú dopravu s dvomi kľúčovými obchodnými partnermi - Irakom a Iránom. O otvorení informoval minister obchodu Ruhsar Pekcan na Twitteri. Dôvodom sú podľa neho "klesajúce dôsledky pandémie", uviedla agentúra DPA. Iné krajiny sa postupne pripravujú na letnú sezónu. Jednou z prvých, ktorá oznámila otvorenie hraníc pre turistov, je Gruzínsko, ktoré návštevu zahraničných turistov umožní od 1. júla. Egypt chce cestovanie povoliť od polovice júla, záleží však na epidemiologickej situácii.

Hranice pre turistov otvára viacero karibských ostrovov. Svätá Lucia od štvrtka umožní vstup občanom Spojených štátov. Od 1. augusta by sa zoznam krajín mal rozšíriť. Aruba chce hranice pre turistov otvoriť od druhej polovice júna. Mexiko podľa amerického denníka USA Today plánuje v najbližších týždňoch uvoľniť obmedzenia pohybu pre svojich občanov. Od budúceho týždňa sa otvorí populárna dovolenková destinácia Cancún. Termín otvorenia hraníc pre zahraničných turistov vláda nestanovila. Ako prví však budú môcť do tejto stredoamerickej krajiny vycestovať Američania a Kanaďania.

Kanadsko-americké hranice zostanú zatvorené najmenej do 21. júna. Predĺženie tohto režimu je otázne z dôvodu nepriaznivej situácie v Spojených štátoch. Termín uvoľnenia zákazu vstupu cudzincov do krajiny vláda zatiaľ nestanovila. Ázijské krajiny sú pri otváraní hraníc opatrnejšie. Hongkong a Singapur zatiaľ zrušili iba zákaz medzinárodných letov. Čína dovolila od 1. mája vstup juhokórejským občanom, ktorí do krajiny prichádzajú za prácou, uvádza časopis Time.

Japonsko zatiaľ otvorenie hraníc pre určité krajiny, medzi ktoré patrí napríklad Thajsko či Austrália, iba zvažuje. Podľa ministerstva zahraničných vecí, ktoré citovala americká stanica ABC News, by sa hranice pre občanov týchto krajín mohli otvoriť "do niekoľkých mesiacov". Thajsko uviedlo, že umožní cestovanie v rámci "bubliny", keď na to bude pripravené. Konkrétny dátum nestanovilo, uvádza spravodajský portál Bloomberg.