Tisíce protestujúcich v uliciach! VIDEO Nepokoje v USA naberajú na sile: Washington obkľúčila armáda

Stovky demonštrantov sa podľa DPA zhromaždili v americkom hlavnom meste Washington pred Bielym domom a vyjadrovali nespokojnosť so zákazom vychádzania, ktorý úrady zaviedli v úsilí upokojiť situáciu v meste. Tisíce ľudí protestovali aj v New Yorku, kde zákaz vychádzania platí od 20.00 h miestneho času a do 5.00 h ráno, uvádza AP. Opatrenie bude v platnosti do nedele.

Polícia v New Yorku začala v súvislosti s protestmi zatýkať ľudí. Protesty sa konali aj v ďalších mestách vrátane Los Angeles. Guvernéri 28 štátov a úrady v hlavnom meste Washington nasadili viac ako 20.400 príslušníkov Národnej gardy, aby pomáhali bezpečnostným zložkám.

JUST IN: Protests in Washington DC are hitting next level as rioters rush people's houses pic.twitter.com/MxfTfvN7As — CryptøManiac101 🅐 (@_Crypto_Maniac_) June 2, 2020

George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci nakrútili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.

Washington obkľúčila armáda

Americké ministerstvo obrany (Pentagón) presunulo na základne v okolí hlavného mesta Washington približne 1600 vojakov. Stalo sa tak po niekoľkých nociach násilných protestov, ktoré vyvolalo nedávne úmrtie Afroameričana Georgea Floyda. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva.

Protesters in Washington, D.C. tackle a man seen breaking up sidewalk curbs with a hammer, and hand him over to police.

Demonstrators said they tackled the man to prevent him provoking officers. https://t.co/OGuRCtgBKD pic.twitter.com/KJR9VANqnp — ABC News (@ABC) June 1, 2020

Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva. "Príslušníci americkej armády v aktívnej službe sú rozmiestnení na základniach v oblasti hlavného mesta, ale nie priamo vo Washingtone," uviedol v súvislosti s presunutím vojakov hovorca Pentagónu Jonathan Rath Hoffman. Dodal, že vojaci sú na základniach "v stave zvýšenej pohotovosti", ale zatiaľ sa na "operáciách civilných úradov nezúčastňujú".

Zdroj: TASR

Medzi zmienenými vojakmi sú vojenskí policajti aj ženisti. Násilné protesty sa v USA rozšírili potom, ako neozbrojený Afroameričan George Floyd zomrel v pondelok (25. mája) v Minneapolise po zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Americký prezident Donald Trump v pondelok vyzval guvernérov jednotlivých štátov, aby v záujme obnovenia poriadku nasadili proti protestujúcim "dostatočný počet príslušníkov Národnej gardy", ktorí "ovládnu ulice". Ak podľa Trumpa guvernéri nezakročia, povolá do ulíc príslušníkov ozbrojených síl USA, ktorí "za nich problém rýchlo vyriešia".