Obrovské faux pas u susedov: Poľská armáda omylom vpadla do Česka a anektovala kus územia

VARŠAVA - Poľsko omylom vpadlo do Českej republiky a zabralo malý kúsok jej územia, píšu v posledných dňoch svetové médiá ako americká spravodajská televízia CNN či britská BBC o kurióznom incidente, kedy poľskí vojaci v blízkosti poľskej dediny Pielgrzymów českým občanom podľa médií bránili v prístupe k miestnej kaplnke ležiace asi 30 metrov v hĺbke českého územia. Podľa poľského ministerstva obrany sa však záležitosť hneď vysvetlila.

"Okamžite došlo k náprave a prípad bol vyriešený - aj z českej strany," oznámilo v piatok CNN poľské ministerstvo obrany, ktoré vraj v piatok priznalo "krátku okupáciu" malej časti Českej republiky. Ubezpečilo však, že išlo o nedopatrenie a nedorozumenie.

Podľa CNN poľská armáda priznala, že minulý mesiac nedopatrením narušila suverenitu Českej republiky a české ministerstvo zahraničia potvrdilo, že poľskí vojaci omylom prekročili hranicu a zaujali tam pozície. Išlo o vojakov, ktorí strážili úsek hranice uzavretej kvôli pandémii koronavírusu. Bránili však českým občanom v návšteve svätostánku na ich území.

Čaká sa na formálne vysvetlenie

Nepríjemnosť prinútila českú ambasádu vo Varšave k tomu, že upozornila poľskú stranu. Poľsko však formálne ešte nevysvetlilo, prečo omylom anektovalo kus susednej krajiny, informoval CNN hovorca českého ministerstva zahraničia. "Naši poľskí náprotivci neoficiálne uistili, že tento incident bol obyčajným nedorozumením spôsobeným poľskou armádou bez nepriateľského úmyslu, ale stále čakáme na formálne vyjadrenie," povedal CNN hovorca českého ministerstva zahraničia. "Poľskí vojaci tam už nie sú a naši občania môžu miesto opäť slobodne navštevovať," uviedol Černínsky palác. Nespresnil však, ako dlho poľská "okupácia" trvala.

Tiež poľské ministerstvo obrany "krátku okupáciu" podľa CNN priznalo. "Rozmiestnenie pohraničnej hliadky bolo dôsledkom nedorozumenia, nie úmyselný čin," uistilo poľské ministerstvo. Incident sa odohral v blízkosti Pielgrzymówa, malej pohraničnej dediny, ktorá susedí s riedko obývaným pásom českého vidieka. Miestne cesty ležia priamo na hranici.

V minulosti nič neobvyklé

CNN pripomína, že Poľsko sa v 20. storočí zaplietlo do niekoľkých vážnejších pohraničných sporov s Československom. Obe krajiny spolu v Sliezsku viedli sedemdňový konflikt o kus územia v roku 1919 a v roku 1938 Poľsko časť československého územia okolo Bohumína anektovalo.

O poslednom incidente cez víkend informovala tiež BBC, ktorá sa odvoláva na reportáž regionálneho denníka. Stavebný inžinier, ktorý dohliadal na opravy kaplnky, sa sťažoval, že ho poľskí vojaci ozbrojení samopalmi 28. mája nevpustili k objektu, kde chcel vyfotografovať omietku. Vojaci tiež údajne postavili na ceste vedúcej ku kaplnke zátarasy.

Podľa denníka je kaplnka jednou z mála pamätihodností českých Pelhřimov, ktoré sú miestnou časťou Sliezskych Rudoltic a leží tridsať metrov od rieky Hrozová. Tá tvorí česko - poľskú hranicu. Denník tvrdí, že poľskí vojaci najskôr strážili uzavreté hranice len z poľského brehu, ale potom sa z poľského Pielgrzymówa presunuli cez most do českých Pelhřimov. Na českom brehu si zriadili kontrolné stanovište s ohniskom priamo pred kaplnkou, do ktorej zakázali vstup českým občanom, uviedol Denník.

Udalostiam sa cez víkend venovali aj britský denník The Independent, austrálsky server news.com.au alebo americká rozhlasová stanica NPR v rubrike Podivné správy.