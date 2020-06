FOTO Protesty a nepokoje v USA naberajú na sile: Zaskočená polícia, Trumpa presunuli do bunkra

WASHINGTON - Agenti Tajnej služby Spojených štátov (USSS), ktorá chráni amerického prezidenta a jeho rodinu, v piatok v noci preventívne presunuli šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa do bunkra. Urobili tak po tom, ako sa pred jeho washingtonským sídlom zhromaždili stovky demonštrantov, ktorí hádzali kamene a snažili sa preraziť policajné zátarasy.

V bunkri, ktorý bol navrhnutý na použitie v núdzových situáciách, ako sú teroristické útoky, strávil Trump takmer hodinu, uviedla v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na člena Republikánskej strany blízkeho Bielemu domu, ktorý nechcel byť menovaný, keďže nemá oprávnenie verejne sa vyjadrovať o súkromných záležitostiach hlavy štátu.

Túto informáciu potvrdil aj nemenovaný člen Trumpovej administratívy. Ako prvý o nej písal denník New York Times. "Biely dom sa nevyjadruje k bezpečnostným protokolom a rozhodnutiam," povedal v reakcii hovorca Bieleho domu Judd Deere. Podobne reagovala aj USSS, ktorá uviedla, že verejne neinformuje o svojich operáciách.

Zdroj: SITA/AP Photo/Steve Helber, Julio Cortez

Už týždeň

Piatkové protesty vyvolalo úmrtie neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda, ktorý pred týždňom zomrel v Minneapolise v dôsledku policajného zásahu. Demonštrácie vo Washingtone boli násilné a podľa AP políciu prekvapili. Zároveň mali za následok jeden z najrozsiahlejších poplachov v komplexe Bieleho domu od útokov z 11. septembra 2001.

Zdroj: SITA/AP Photo/Steve Helber, Julio Cortez

Prezident a jeho rodina boli podľa republikánskeho zdroja otrasení veľkosťou a hnevom davu, ktorý sa v piatok zhromaždil pred Bielym domom. Nie je známe, či s prezidentom bola v bunkri aj jeho manželka Melania a 14-ročný syn Barron, protokol USSS to však vyžaduje. Trump v sobotu odcestoval na Floridu, kde sledoval štart prvej americkej súkromnej vesmírnej lode. Následne sa vrátil Bieleho domu obliehaného demonštrantmi.

Zdroj: SITA/AP Photo/Steve Helber, Julio Cortez

Tí prišli do jeho blízkosti aj v nedeľu. Starostka Washingtonu Muriel Bowserová preto od nedeľňajšej 23.00 h do pondelňajšej šiestej hodiny ráno miestneho času vyhlásila v meste zákaz vychádzania. O pomoc tiež požiadala Národnú gardu, ktorá bude asistovať tamojšej polícii.

Požiar zachvátil kostol prezidentov

Krátko pred začiatkom platnosti zákazu vychádzania sa začala situácia vo Washingtone vyhrocovať a polícia nasadila proti demonštrantom slzotvorný plyn a paprikový sprej, informuje televízia CNN. Len niekoľko blokov od Bieleho domu bolo založených niekoľko požiarov, jeden zachvátil suterén Kostola sv. Jána, známeho aj ako "kostol prezidentov", pretože tam na bohoslužby chodia mnohí prezidenti vrátane Donalda Trumpa.

Zdroj: SITA/AP Photo/Steve Helber, Julio Cortez

Biely dom v súvislosti s napätou situáciou varoval zamestnancov, ktorí musia prísť v pondelok do práce, aby skryli svoje preukazy, kým sa nedostanú k stanovišťu USSS a to isté urobili pri odchode, informuje CNN s odvolaním sa na e-mail, ktorý má k dispozícii.

Trump viní demokratických starostov a guvernérov

Po nepokojoch v mnohých amerických mestách, vyvolaných úmrtím neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda, ktorý pred týždňom zomrel v Minneapolise v dôsledku policajného zásahu, sa prezident Donald Trump v nedeľu na Twitteri opäť pustil do starostov a guvernérov z Demokratickej strany a vyzval ich, aby prijali tvrdšie opatrenia proti výtržníkom.

Zdroj: SITA/AP Photo/Steve Helber, Julio Cortez

"Títo ľudia sú ANARCHISTI. Povolajte našu Národnú gardu. Svet sa pozerá a smeje sa na vás a na Ospalom Joeovi," napísal Trump, ktorý svojho pravdepodobného demokratického vyzývateľa v novembrových voľbách Joea Bidena posmešne prezýva Ospalý Joe (Sleepy Joe). Samotný Biden v nedeľu na Facebooku oznámil, že predchádzajúci deň navštívil protest proti policajnému násiliu vo svojom rodnom meste Wilmington v štáte Delaware. Zverejnil aj fotografiu, ktorá ho zachytáva, ako v rúšku a kľačiac hovorí s mužom tmavej pleti a jeho malým dieťaťom.

"Našou krajinou otriasa bolesť, ale nesmieme dovoliť, aby nás táto bolesť zničila. Našou krajinou otriasa hnev, ale nemôžeme dovoliť, aby nás tento hnev pohltil. Naša krajina je vyčerpaná, ale nedovolíme, aby nás naše vyčerpanie porazilo... Ako prezident pomôžem viesť tento dialóg - a čo je dôležitejšie, budem počúvať, tak ako som to urobil dnes na mieste protestov vo Wilmingtone," napísal Biden v komentári.

Zdroj: SITA/AP Photo/Steve Helber, Julio Cortez

Trump bojuje cez Twitter

V ďalších tvítoch Trump opäť pochválil nasadenie Národnej gardy v štáte Minnesota, kde protesty prepukli, a vyslovil názor, že sa tak malo stať skôr. V inom tvíte verzálkami napísal: "ZÁKON A PORIADOK!" Trump na Twitteri takisto žiada, aby bolo extrémne ľavicové hnutie ANTIFA zaradené na zoznam teroristických organizácií.

"Spojené štáty zaradia ANTIFA do kategórie teroristických organizácií," napísal. Toto hnutie, ktorého chce svoje politické ciele dosiahnuť prostredníctvom priamych akcií a nie reformami, a ďalší "radikálni extrémisti" sú podľa Trumpa zodpovední za to, že pôvodne pokojné demonštrácie vyústili do násilností. Minister spravodlivosti William Barr v nedeľu potvrdil, že federálna polícia FBI dostala poverenie identifikovať organizátorov nepokojov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Steve Helber, Julio Cortez

"Organizované násilie vedie ANTIFA a ďalšie podobné skupiny. Ide o domáci terorizmus," cituje Barra agentúra AFP. Minister už predtým povedal, že násilnosti na mnohých miestach "boli plánované, organizované a rozdúchavané anarchistickými a ľavicovými extrémistickými skupinami". Od nedeľňajšej 23.00 h do pondelňajšej šiestej hodiny ráno miestneho času platí vo Washingtone zákaz vychádzania.

Zákazy vychádzania

Vyhlásila ho starostka amerického hlavného mesta Muriel Bowserová po tom, čo sa pri Bielom dome a Kapitole opäť zhromaždili ľudia pokojne demonštrujúci proti smrti Georgea Floyda. Bowserová tiež na Twitteri napísala, že požiadala o pomoc Národnú gardu, ktorá bude asistovať tamojšej polícii.

Zdroj: SITA/AP Photo/Steve Helber, Julio Cortez

Zákaz vychádzania od nedele 18.00 h miestneho času vyhlásili podľa agentúry AP aj úrady okresu Los Angeles v Kalifornii zahŕňajúceho aj rovnomenné veľkomesto, aby zabránili opakovaniu násilia, ktoré vypuklo v noci na sobotu po väčšinou pokojných protestoch proti zabitiu Georgea Floyda. V mestách Beverly Hills a Santa Monica platí zákaz vychádzania už od 16.00 h, ďalšie kalifornské mesto San Francisco ho vyhlásilo od 20.00 h.

V samotnej Minnesote došlo k incidentu, pri ktorom sa po uzatvorenej diaľnici I-35 obsadenej pokojne protestujúcimi ľuďmi veľkou rýchlosťou prehnala cisterna a takmer do nich vrazila. Podľa minnesotskej diaľničnej polície išlo zrejme o úmyselný čin, pri ktorom bol vodič zranený a prevezený do nemocnice. Akým spôsobom vodič zranenia utrpel, nie je známe.