NAŽIVO Historický míľnik! Loď Crew Dragon sa pripojila: Obaja astronauti sú na ISS

Prvýkrát po deviatich rokoch od konca programu raketoplánu odštartovala z územia Spojených štátov do kozmu loď s ľudskou posádkou. Dvojica astronautov NASA Robert Behnken a Douglas Hurley letia na palube plavidla Crew Dragon, ktoré rovnako ako nosnú raketu Falcon 9 vyvinula a prevádzkuje súkromná spoločnosť SpaceX.

NAŽIVO Loď Crew Dragon sa pripojí k ISS

Aktualizované 19:32 Všetci na základni im gratulujú k obrovskému úspechu. „Po temných mesiacoch prišli konečne dobré časy, snáď je to inšpirácia pre mladých,“ uviedol Hurley. Vedenie i zo Zeme ďakuje za skvelú prácu.

Zdroj: youtube/nasa

Aktualizované 19:25 Misia splnená!

Douglas Hurley a Robert Behnken úspešne prestúpili z lode Crew Dragon na palubu ISS. Astronauti sa spolu s kolegami z ISS spojili so základňou NASA.

Zdroj: youtube/nasa

Zdroj: youtube/nasa

Aktualizované 19:22 Prípravy na prestup.

Vľavo posádka Crew Dragon, vpravo posádka ISS Zdroj: youtube/nasa

Aktualizované 19:04 Prechod medzi loďou Crew Dragon a ISS je otvorený.

Aktualizované 18:53 Pohľad na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) z lode Crew Dragon zo vzdialenosti menšej ako 150 metrov.

Head on view of the space station from the @SpaceX #CrewDragon less than 150 meters away. pic.twitter.com/sHYR4VuaBD — Intl. Space Station (@Space_Station) May 31, 2020

Aktualizované 18:52 O malú chvíľu by sa mali obaja astronauti pripojiť k posádke ISS, kde ich už čakajú ich kolegovia.

Zdroj: youtube/nasa

Aktualizované 17:50 Takto prebiehalo dokovanie.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

Aktualizované 16:48 Obaja astronauti sa už prezliekli zo skafandrov. Bobovi Behnkenovi a Dougovi Hurleymu bude trvať asi dve hodiny, kým sa dostanú z kabíny na ISS. Otvory medzi oboma loďami sa majú odklopiť okolo 18.45 hod.

Zdroj: youtube/nasa

Aktualizované 16:34 Astronautov pozdravila posádka, ktorá už je na ISS. „Gratulujeme vám k tomuto míľniku a k úspešnému letu,“ privítali dvojčlennú posádku kolegovia.

Aktualizované o 16:24 Loď Crew Dragon sa úspešne pripojila k ISS. Stalos sa tak po necelých 19-ich hodinách letu, teda skôr, ako bolo plánované.

Zdroj: youtube/nasa

Aktualizované 16:20 Roskosmos zablahoželal spoločnosti SpaceX k úspešnému štartu

Ruská vesmírna agentúra Roskomos, ktorá ako jediná mala do soboty kapacity vysielať ľudské posádky na ISS, v nedeľu zagratulovala spoločnosti SpaceX k úspešnému štartu jej vesmírnej lode Crew Dragon. Americkým kolegom prostredníctvom videa zverejneného na sociálnej sieti Twitter zagratuloval výkonný riaditeľ Roskosmosu pre pilotované lety Sergej Krikaľov. Uviedol, že úspech americkej misie „nám poskytne ďalšie príležitosti, z ktorých bude mať úžitok celý medzinárodný program“.

Aktualizované 16:15 V prípade Crew Dragon šlo o prvý kozmický let s ľudskou posádkou so štartom z územia Spojených štátov za takmer desaťročie a prvý vôbec realizovaný súkromnou spoločnosťou. Od roku 2011 sa NASA pri doprave svojich astronautov na ISS spoliehala na ruské rakety. V čase, keď medzi Ruskom a západnými krajinami v posledných rokoch vládne napätie, zostáva projekt ISS zriedkavým príkladom medzinárodnej spolupráce, ktorá pokračuje napriek konfliktom v politike.

Historický moment

Táto firma, ktorú založil miliardár a vizionár Elon Musk, sa tak stala prvou súkromnou spoločnosťou, ktorá dopravila posádku na obežnú dráhu okolo Zeme a ktorá s ňou letí k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Let priamo v Kennedyho vesmírnom stredisku na floridskom myse Canaveral sledoval americký prezident Donald Trump, ktorý podľa agentúry AFP označil štart v réžii spoločnosti SpaceX za „niečo neuveriteľné“.

Zdroj: SITA/AP/David J. Philip

„Keď ten zvuk počujete, keď počujete rev motorov, tak si dokážete predstaviť, aké nebezpečné to je,“ povedal podľa AP Trump o štarte. „Keď cítite tie otrasy, a to ste veľmi ďaleko, ale keď je to aj tak cítiť, tak je to jednoducho úžasné. Nádherné miesto a tiež nádherná loď,“ dodal prezident. Obom astronautom, NASA aj spoločnosti SpaceX pogratuloval aj americký viceprezident Mike Pence, ktorý let tiež sledoval z mysu Canaveral.

VIDEO Astronauti ukázali, ako to vyzerá v kabína Crew Dragon

Odštartovali sme

„Odštartovali sme. Štart astronautov NASA z Kennedyho vesmírneho strediska prvýkrát po deviatich rokoch sa zapísal do histórie," uviedol šéf NASA Jim Bridenstine. "Som na NASA tak hrdý," poznamenal. Bridenstine tiež povedal, že burácanie štartujúcich motorov počul už skôr, ale tentoraz to bolo niečo iné, keď na palube boli astronauti. "Sú naším tímom. Sú americkým tímom," uviedol.

Zdroj: SITA/AP/John Raoux

O prítomnosti Trumpa na kozmodróme povedal Bridenstine, že sa domnieva, že sa stal prvým prezidentom, ktorý tu kedy sledoval premiérový štart úplne nového plavidla s ľudskou posádku. "To je vždy riziko," povedal šéf americkej vesmírnej agentúry. Komentátor televízie NASA Derrol Nail poznamenal, že Trump bol tretím úradujúcim prezidentom, ktorý kedy z mysu Canaveral štart s astronautmi sledoval.

Piaty let, pri ktorom NASA vyslala do vesmíru posádku

Dnešný let bol podľa AP ešte len piaty, pri ktorom NASA vyslala do vesmíru posádku na palube úplne nového typu kozmického plavidla. A bolo to vôbec prvýkrát, čo toto plavidlo patrilo súkromnej spoločnosti. Štart Crew Dragonu bol pôvodne plánovaný na stredu, ale let zmarilo 17 minút pred zážihom motorov nepriaznivé počasie. Ak teraz všetko prebehne podľa plánu, Crew Dragon na orbitálnom komplexe zakotví o 19 hodín neskôr, v nedeľu o 16:29 SELČ. Ako dlho Behnken a Hurley na ISS na obežnej dráhe okolo Zeme strávia, ešte nie je jasné. Malo by to byť v rozmedzí od jedného do štyroch mesiacov.

Dve a pol minúty po štarte sa od nosiča Falcon 9 odpútal prvý stupeň, ktorý potom úspešne pristál na pramici Of Course I Still Love You v Atlantickom oceáne. Prvé stupne SpaceX využíva k opätovným štartom. Po odpojení prvého stupňa prevzal prácu druhý raketový stupeň, od ktorého sa po zhruba šiestich minútach loď odpútala. Od tohto okamihu sa o ďalší let k ISS stará už výhradne loď Crew Dragon.

Od roku 2011 po skončení programu raketoplánov museli Američania využívať služby ruských lodí a do vesmíru lietať z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane.Crew Dragon nie je jediná loď, vďaka ktorej sa Američania v programe pilotovaných letov zbavia závislosti od Ruska. Spoločnosť Boeing v tomto roku pripravuje prvý testovací let svojej lodi CTS-100 Starliner s posádkou. Popri tom americká spoločnosť Lockheed Martin a európsky Airbus vyvíjajú pre NASA ďalšie kozmickú loď Orion. Spoločnosť SpaceX už teraz pripravuje novú loď nazvanú Starship, s ktorou chce kolonizovať Mars. Kozmické plavidlo by malo byť schopné prepraviť až stovku cestujúcich