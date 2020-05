Ďalšia pekelná noc v USA! Drsné protesty napriek zákazu vychádzania: Streľba do davu, jeden mŕtvy

MINNEAPOLIS - Situácia sa v Minneapolise nezlepšila ani štvrtú noc. Tisícky nespokojných občanov nerešpektovalo nočný zákaz vychádzania a pokračovali v protestoch nielen v Minneapolise, ale aj v ďalších vyše 20 mestách. V Detroite dokonca niekto strieľal do rozvášneného davu a jedného z protestujúcich zabil.

Starosta amerického Minneapolisu Jacob Frey vyhlásil v meste nočný zákaz vychádzania v obavách z pokračujúcich protestov, ktoré vypukli v reakcii na smrť černocha George Floyda. Demonštrácie však v meste pokračovali aj štvrtú noc, a to po ôsmej hodine večer, kedy začal zákaz vychádzania platiť.

Protesty za práva menšín a proti policajnému násiliu sa konali v piatok v mnohých ďalších amerických mestách. Informovala o tom agentúra AP a ďalšie zahraničné médiá. Napadli aj budovu CNN.

Protesty napriek zákazu vychádzaniu

Na záberoch bolo vidieť, že demonštranti prechádzajú ulicami Minneapolisu, hoci medzi ôsmou večer a šiestou ráno tamojšieho času je stanovený zákaz vychádzania. Policajti nakoniec proti davu zasiahli slzným plynom, gumovými projektilmi a ohlušujúcimi granátmi.

Zákaz vychádzania platí celý víkend. Počas zákazu sa vonku nesmie pohybovať nikto okrem pracovníkov záchranných zložiek, ľudí, ktorí potrebujú lekársku pomoc, tých, ktorí utekajú pred nebezpečenstvom, a bezdomovcov. Tomu, kto nariadenie poruší, hrozí pokuta až 1000 dolárov alebo až 90-dňové väzenie.

V Detroite strieľali do davu, jeden zomrel

Situácia sa vyostrila v jednom z ďalších miest, kde protest prebiehal. V Detroite síce prebiehali cez deň protesty relatívne pokojne, všetko sa začalo zvrhávať až večer. Neskoro večer zomrel jeden z účastníkov protestov. Do zhromaždeného davu začal niekto strieľať z auta okolo pol dvanástej večer tamojšieho času v centre mesta. Informovala o tom hovorkyňa miestnej polície Nicole Kirkwoodová. Žiadny policajt podľa nej zbraň nepoužil.

Obeťou je 19-ročný muž, ktorý zomrel v nemocnici. Podozrivý strelec prišiel v športovom aute SUV a začal strieľať rovno do davu. Bližšie podrobnosti o útočníkovi ani o obeti nie sú známe. Po streľbe polícia použila slzný plyn, aby sa dav preriedil. Zranenia utrpel aj policajt, ktorého zasiahli kameňom. Muža museli následne hospitalizovať v nemocnici. Policajti zatkli desiatky ľudí a podľa nich veľa ľudí ani nepochádzalo z Detroitu.

Násilie aj v iných mestách, zaútočili na CNN

Po niekoľkých hodinách pokojných demonštrácií v Atlante začala časť rozhorčeného davu rozbíjať policajné autá a jedno z nich zapálila. Radikálni demonštranti takisto nastriekali sprej na logo televízie CNN na mieste, kde televízia sídli. Na policajtov útočili radikáli fľašami a vyzývali ich, aby „odišli zo svojho zamestnania“.

V Houstone, kde zosnulý George Floyd vyrástol, sa niekoľko tisíc ľudí zišlo pred radnicou. V newyorskom Brooklyne polícia údajne zatkla mnoho protestujúcich. „Nemôžem dýchať,“ skandovali demonštranti pred Bielym domom ako spomienku na posledné slová Georgea Floyda a ďalšieho černocha Erika Garnera, ktorého pri zatýkaní v New Yorku v roku 2014 pritlačili k zemi, stratil vedomie a v nemocnici zomrel.

Podľa CNN sa v piatok večer demoštrovalo v 25 amerických mestách mestách. Okrem Detroitu a Minnepolisu vyšli ľudia do úlíc vo Phoenixe, v Denveri, Las Vegas, Los Angeles, New Yorku a ďalších mestách. Tisíce demonštrantov žiadali, aby vinníkov potrestali. „Hovoril, že nemôže dýchať. Spravodlivosť pre Georgea,“ písalo sa na jednom z transparentov. „Bez spravodlivosti nebude pokoj,“ skandovali protestujúci v ďalšom meste.

Policajta obvinili z vraždy

Nepokoje pokračovali i napriek tomu, že minneapoliský policajt Derek Chauvin bol v piatok pre Floydovu smrť zatknutý a obvinený z vraždy tretieho stupňa a zo zabitia. Za vraždu tretieho stupňa možno v Minnesote dostať maximálny trest 25 rokov väzenia. Kaucia je stanovená na pol milióna dolárov, spresnila spravodajská stanica CNN.

Smrť, ktorá vyhnala tisícky nespokojných do ulíc

Na videu, ktoré sa v utorok objavilo na internete, je policajt Derek Chauvin zachytený, ako v pondelok 25. mája niekoľko minút tlačí kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Afroameričana. Podľa trestného oznámenia mu policajt kľačal na krku osem minút a 46 sekúnd, z čoho dve minúty a 53 sekúnd v čase, keď Floyd už nereagoval. Dokument uvádza, že k Floydovej smrti zrejme viedla kombinácia policajného zákroku, zdravotných problémov a možných omamných látok v tele.

Floyd, ktorého predtým zatkli za priestupok, sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice. Video sa rýchlo rozšírilo na internete a spustilo v Minneapolise protesty, ktoré nakoniec vyústili do násilia a rabovania. Vo štvrtok v noci vtrhol rozzúrený dav v Minneapolise na policajnú stanicu, ktorá bola predtým z bezpečnostných dôvodov evakuovaná, a zapálil ju.