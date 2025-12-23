Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

USA pozastavili výstavbu piatich veterných elektrární pre obavy o bezpečnosť

TASR

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zmrazila nájomné zmluvy a stavebné práce na piatich veľkých projektoch veterných elektrární pozdĺž východného pobrežia USA z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť. V pondelok o tom informoval tamojší rezort vnútra, píše agentúra DPA.

„Tento krok poskytne ministerstvu (vnútra) spolu s ministerstvom vojny a ďalšími vládnymi úradmi čas stretnúť sa s nájomcami a partnermi s cieľom posúdiť možnosti zmiernenia rizík pre národnú bezpečnosť, ktoré tieto projekty môžu predstavovať,“ uviedol rezort vnútra vo svojom vyhlásení.

Riziko pre radary

Obavy údajne vyvolali odborné posudky, podľa ktorých by pohyb veľkých lopatiek turbín a stĺpy odrážajúce svetlo mohli narušiť radarové systémy, čo by skomplikovalo odhaľovanie nepriateľských hrozieb. Rozhodnutie sa týka projektov pri pobreží štátov Massachusetts, Connecticut, New York a Virgínia, kde už podľa DPA boli vykonané značné investície a uskutočnili sa aj určité stavebné práce.

Demokratický senátor Chuck Schumer tento krok označil za „iracionálny a neopodstatnený“ a Trumpa obvinil z úmyselného rušenia projektov pobrežných veterných elektrární. „V čase, keď náklady na energiu rýchlo rastú, je toto rozhodnutie ministerstva vnútra krok späť, ktorý ešte viac zvýši ceny energií,“ vyhlásil Schumer. „Zničí to kvalitné pracovné miesta, zvýši náklady na energie a ohrozí našu sieť,“ dodal senátor.

USA pozastavili výstavbu piatich veterných elektrární pre obavy o bezpečnosť
