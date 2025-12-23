Návštevnosť klientskych centier ministerstva vnútra v roku 2024 klesla

BRATISLAVA - Návštevnosť klientskych centier ministerstva vnútra v roku 2024 mierne klesla. Podľa rezortu vnútra vybavovali požiadavky rýchlo a služby v kľúčových agendách poskytovali stabilne. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann.
Dôležitý kontakt so štátom
„Klientske centrá sú prvým a najčastejším kontaktom občanov so štátom. Ak fungujú rýchlo, kvalitne a profesionálne, výrazne to zvyšuje spokojnosť ľudí. Preto je dôležité, aby sme ich rozvíjali a rozširovali tam, kde výrazne pomôžu,“ uviedol štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
V roku 2024 vydali pre občanov 3,29 milióna časeniek, čo je o 28 percent menej ako rok predtým. Najvyťaženejšími mesiacmi boli marec, február a apríl. Naopak, najmenej ľudí prišlo v decembri. „Priemerná doba vybavenia požiadavky bola len desať minút, čo potvrdzuje efektívne nastavenie pracovných procesov aj počas najväčšej vyťaženosti. Merania ako priemerná doba čakania či vybavenia sú dôležitým ukazovateľom nielen efektivity, ale aj spokojnosti občanov s fungovaním verejných inštitúcií,“ uviedol Neumann.
Najčastejšie vybavované služby
Najviac občania na klientskych centrách vybavovali v minulom roku služby spojené s dokladmi, evidenciou vozidiel a katastrálnymi konaniami. „Klientske centrá dokazujú, že štát vie poskytovať služby na vysokej úrovni, ak má dobre nastavené procesy a kvalitných zamestnancov. Dôležité je, aby občan vybavil všetko na jednom mieste a bez zbytočného stresu,“ doplnil štátny tajomník.
V aktuálnom roku je na Slovensku v prevádzke 66 klientskych centier a rezort vnútra podľa hovorcu pripravuje ďalšie. Otvoria ich napríklad v Liptovskom Mikuláši, Michalovciach, Piešťanoch alebo v Rožňave.