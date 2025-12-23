SMUTNÉ Vianoce Karlosa Vémolu: Sviatky strávi v nemocnici... Akútna OPERÁCIA!

PRAHA - Tešil sa, že konečne strávi Vianoce v kruhu svojich milovaných bez toho, aby sa musel pripravovať na zápas. No pokojné sviatky sa nekonajú. Legendárny MMA zápasník Karlos Vémola ich strávi v nemocnici. Dnes ráno totiž musel podstúpiť akútnu operáciu!
Karlos Vémola si myslel, že po ukončení úspešnej MMA kariéry bude mať konečne po dlhom čase voľnejšie chvíle a Vianoce si poriadne užije. No ako sa hovorí - človek mieni, pán Boh mení. A práve to sa aktuálne stalo aj bývalému zápasníkovi. Sviatky totiž nestrávi v kruhu svojich najbližších, ale na nemocničnom lôžku. Oznámil to včera večer na sociálnej sieti Inastagram.
„Len nedávno som hovoril, že je to asi prvýkrát za posledných 10 rokov, keď sa na Vianoce nepripravujem na zápas, takže nebudem musieť držať diétu a môžem si užiť Vianoce s Lelou a deťmi naplno. Takto som si však tohtoročné Vianoce vôbec nepredstavoval,“ informoval Karlos a priblížil, že ho zradilo zdravie. Najbližšie dni preto strávi v nemocnici.
Dnes totiž musel podstúpiť akútnu operáciu. „Práve odchádzam z fakultnej nemocnice, pretože mám dlhodobý problém so zubami. Dnes mi zistili akútny zápal v čeľusti a zajtra ráno musím ísť urgentne na operáciu, pričom tu strávim približne týždeň. Takže aj jedenásty rok bude bez sviatkov. Dúfam, že operácia prebehne v poriadku a že sa mi aspoň na Štedrý deň podarí utiecť za deťmi a Lelou,“ priznal Karlos.
A svojim priaznivcom poslal silný odkaz: „Ak si budete k Vianociam niečo priať, prajte si hlavne zdravie a to, aby ste Vianoce strávili s rodinou, pretože to je úplne najviac. Držte mi palce.“