Markizácky farmár týždeň po finále: Už podáva TRESTNÉ OZNÁMENIA... Čo ste chceli, to budete mať!

BRATISLAVA - Len pred týždňom 17. séria obľúbenej markizáckej reality šou Farma vyvrcholila veľkolepým finále. V tom sa stretla trojica najšikovnejších súťažiacich - Roman Perašín, Richard Fabšič a Róbert Hudák. Prvý zo spomínaných sa teší z celkovej výhry, no a druhý... Ten týždeň po finále začal rozdávať trestné oznámenia!
Účasť v reality šou prináša pozornosť verejnosti a médií. No popularita nie je vždy len príjemná a neznamená len fanúšikov, ktorí sa chcú fotiť, či pýtajú si podpis... Znamená aj neprajníkov, ktorí často píšu negatívne komentáre, či dokonca poriadne ostré správy. Odvrátenú stranu "slávy" okúsil už aj finalista 17. série markizáckej reality šou Farma, Robo Hudák.
Tomu v schránke na sociálnej sieti Instagram pristálo zopár poriadne nechutných odkazov. No a rozhodol sa, že to nenechá len tak. Týždeň po veľkom finále si to namieril na políciu a začal rozdávať trestné oznámenia. „Ja ticho nebudem! Posielam darčeky. PS: Nabudúce dávajte pozor, čo píšete,“ odkázal hejterom exfarmár a pridal fotku spred policajnej stanice.
„Už som naspäť z polície. A môžete hejtovať ďalej, píšte nezmyselné stránky, urážajte moju osobu, špinte moje meno, kopnite si do mňa, môžte kopať, ale do prázdnej bránky. Lebo ja tam nebudem. Čo ste chceli, to budete mať,“ dodal a zverejnil vulgárne správy, ktoré si našiel v schránke, aj číslo paragrafu, ktorý sa týka trestného činu Nebezpečného vyhrážania.