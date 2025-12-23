AKTUÁLNE Po vážnej nehode unikla NEBEZPEČNÁ chemikália! Okamžitá UZÁVERA prístupových ciest

ČADCA - V pondelok večer došlo na zjazde z diaľnice D3 v obci Svrčinovec v okrese Čadca k vážnej dopravnej nehode nákladného vozidla s prívesom ADR. Pri havárii uniklo nespresnené množstvo formaldehydu a polícia uzavrela všetky prístupové cesty.
Vážna nehoda nákladného vozidla s prívesom ADR sa stala na zjazde z diaľnice D3 na cestu prvej triedy I/11 v obci Svrčinovec v okrese Čadca v smere na Českú republiku. "Vodič viedol nákladné motorové vozidlo s prívesom ADR, pričom v ľavotočivej zákrute vozidlo prešlo na krajnicu, následkom čoho došlo k prevráteniu prívesu a k úniku doposiaľ nezisteného množstva formaldehydu," približuje žilinská krajská polícia.
Hasičský a záchranný zbor približuje, že k nehode došlo v pondelok pred 17:00 h. "Prieskumom bolo zistené, že z prevrátenej cisterny, ktorá prevážala formaldehyd, došlo k úniku približne 12 000 litrov nebezpečnej látky," opisujú hasiči, ktorí vymedzili miesto udalosti, zabezpečili kamión proti vzniku požiaru a následne zastavili únik formaldehydu z cisterny. Uniknutú látku a prevádzkové kvapaliny zachytávali podľa ich slov pomocou sorpčného materiálu. "V priebehu dnešného dňa pokračujeme v zásahu prečerpávaním formaldehydu do náhradnej cisterny," dodáva HAZZ.
Uzávera prístupových ciest
Polícia po havárii okamžite pristúpila k uzavretiu všetkých prístupových komunikácií k miestu incidentu. Vykonáva sa odklon tranzitnej dopravy, ktorá smeruje cez hraničný priechod do Českej republiky.
"Cesta I/11, stará cesta cez obec Svrčinovec, 200 metrov pred miestom dopravnej nehody - zjazdom z diaľnice v smere od obce Svrčinovec, je úplne uzatvorená. Rovnako približne 200 metrov z opačnej strany od hraničného priechodu Svrčinovec v smere do obce je cesta úplne uzatvorená," upozornila polícia s tým, že zjazd z diaľnice v smere od Čadce do obce Svrčinovec je tiež úplne uzatvorený, nákladná doprava je presmerovaná v smere na Skalité a na Poľskú republiku.
Dodala, že premávka smerom z Českej republiky cez hraničný priechod Svrčinovec je bez obmedzenia a osobná premávka smerom do Českej republiky je presmerovaná na hraničný priechod Milošová. "Miesto dopravnej nehody je zabezpečené a uzatvorené v bezpečnom perimetri. Dnes bude prebiehať odstraňovanie jej následkov," doplnila polícia.