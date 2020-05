Putin zvolal rokovanie, jeho hlavnou témou bola budúcnosť zmluvy START 3

Agentúra DPA poznamenala, že Putin toto zasadnutie zvolal nečakane, pričom rokovanie Bezpečnostnej rady sa uskutočnilo v režime videokonferencie. Putin jej zvolanie podľa agentúry TASS vysvetlil nutnosťou definovať postoj Ruska v súvislosti s odstúpením Spojených štátov od Zmluvy o otvorenom nebi a blížiacim sa koncom platnosti zmluvy START 3.

Putin dodal, že "seriózne rokovania o tejto dôležitej téme - a to nielen pre nás, ale pre celý svet - sa ešte ani nezačali". "Preto o tom musíme hovoriť," zdôraznil Putin. Zmluva New START/SNV-III/START 3 bola Moskvou a Washingtonom uzavretá v roku 2010. Podpísali ju vtedajší prezidenti USA a Ruska - Barack Obama a Dmitrij Medvedev. Dokument bude platiť do 5. februára 2021. Podľa dohody môže byť jeho platnosť predĺžená o päť rokov.

Putin už niekoľkokrát vyzval Spojené štáty na začatie rokovaní o novej zmluve. Washington však o to podľa agentúry AFP prejavuje len malý záujem. Námestník ruského ministerstva zahraničných vecí Sergej Riabkov v rozhovore pre americký špecializovaný spravodajský magazín The National Interest uviedol, že "šanca na záchranu zmluvy (START 3) je prakticky nulová", pretože po novembrových prezidentských voľbách v USA bude na rokovania o nej už príliš neskoro.

Rusko opakovane varovalo pred nebezpečenstvom vypuknutia pretekov v zbrojení, ak sa platnosť START 3 neobnoví. USA naznačili, že obnovenie platnosti je síce žiaduce a že sú ochotné rokovať, ale vyzvali, aby sa zmluvným partnerom stala aj Čína a prípadne aj ďalšie štáty. Tieto snahy Spojených štátov neboli úspešné - Čína vyhlásila, že nemá o podobné rokovania záujem.