Napätie v USA rastie: Obrovské protesty pokračujú! Prvýkrát od 2. svetovej povolali Národnú gardu

„Situácia v Minneapolise sa už žiadnym spôsobom netýka vraždy Georgea Floyda, ide o útok na občiansku spoločnosť, vyvolávanie strachu a narušovanie (pokoja) v našich veľkých mestách,“ povedal Walz na tlačovom brífingu.

Nasadia približne 2 500 vojakov

Ako uviedol šéf minnesotskej Národnej gardy Jon Jensen, v nasadení bude približne 2 500 vojakov. Guvernér už v piatok v noci nariadil mobilizáciu veľkého počtu členov Národnej gardy, ktorí hliadkovali v uliciach. Starosta Minneapolisu Jacob Frey uviedol, že násilné protesty spôsobujú ľudia, ktorí „nie sú obyvateľmi Minneapolisu“.

Počas násilných protestov v USA už prišli o život dvaja ľudia. Jedna osoba bola zabitá v centre Detroitu, keď niekto začal strieľať zo športovo-úžitkového vozidla (SUV) na dav protestujúcich. Počas streľby v kalifornskom meste Oakland zase utrpeli zranenia dvaja policajti - jeden z nich zraneniam podľahol, napísala stanica CNN.

Jeden z protestov aj pred Bielym domom

Jeden z protestov proti policajnému násiliu sa konal aj pri Bielom dome, kde sa dav niekoľko hodín pretláčal s ostrahou. Tá podľa CNN najmenej raz použila proti protestujúcim slzný sprej. Americký prezident Donald Trump na Twitteri ocenil prácu bezpečnostných zborov a demonštrantom pohrozil „tými najhoršími psami a najstrašnejšími zbraňami“.

Strety s Tajnou službou Spojených štátov (USSS), ktorá chráni prezidenta a ďalších ústavných činiteľov, pred Bielym domom trvali viac ako päť hodín. Davu sa podarilo odstrániť mobilné kovové bariéry a dostať sa až k ostrahe, ktorá bola vybavená poriadkovými štítmi. Niekoľko ochrancov Bieleho domu utrpelo drobné zranenia, keď sa snažili demonštrantov vytlačiť. Pri jednom z vyhrotených momentov USSS použila slzný sprej.

Trump sa vyhrážal psami a zbraňami

Trump na Twitteri ochranke poďakoval za skvelú prácu a napísal, že všetko pozorne sledoval a že sa nemohol cítiť bezpečnejšie. „Nechali 'demonštrantov' vykrikovať a kričať, ako chceli, ale keď sa niekto začal správať príliš živo alebo vybočovať z radu, rýchlo a tvrdo si na neho stúpli, že nevedel, odkiaľ rana prišla,“ uviedol prezident.

K zásahu ďalej Trump poznamenal, že tajná služba pravidelne a "rýchlo ako kúzlom" striedala agentov v prvej línii, že mladých agentov nasadenie bavilo a poslúžilo im k ich výcviku a že nikomu sa nepodarilo dostať cez plot. „Ak by sa im to podarilo, privítali by ich tie najhoršie psy a najstrašnejšie zbrane, aké som kedy videl,“ uviedol Trump.

Trump v celej sérii tweetov, ktoré o demonštráciách dnes napísal, kritizoval washingtonskú starostku Muriel Bowser. Napísal o nej, že síce stále žiada o peniaze a pomoc, ale mestskú políciu k ochrane Bieleho domu neposlala, pretože to podľa nej nebola ich práca. Prezident tiež uviedol, že za demonštráciami stoja organizované skupiny, ktoré o pamiatku Floyda nestoja. V ďalšom tweete obvinil krajne ľavicové hnutie Antifa a extrémnu ľavicu.

Protestuje sa vo vyše 20-ich mestách

Na protest, ktorý sprevádzal vandalizmus a rabovanie, prišlo zhruba 7500 ľudí. Polícia niekoľko demonštrantov zadržala. V meste Atlanta v štáte Georgia, ako aj v ďalších okolitých mestách bol po vypuknutí protestov vyhlásený výnimočný stav, píše denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. V nasadení bolo zhruba 500 policajtov, napísal v sobotu ráno na Twitteri tamojší guvernér Brian Kemp.

Štyridsaťšesťročný George Floyd zomrel v pondelok 25. mája po brutálnom policajnom zásahu. Ako ukázalo video, ktoré sa rozšírilo na internete, policajt Derek Chauvin najmenej päť minút tlačil kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Afroameričana. Floyd - zatknutý predtým za priestupok - sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.

