MIMORIADNE Poľsko aktivovalo letectvo: V pohotovosti aj protivzdušná obrana a radarové systémy

VARŠAVA - Po raketových útokoch Ruska na ciele na Ukrajine bolo v utorok ráno nad poľským územím aktivované poľské aj spojenecké letectvo. Oznámilo to Operačné velenie ozbrojených síl Poľska na sieti X.
Podľa velenia boli do akcie povolané všetky dostupné sily a prostriedky. Do vzduchu vzlietli stíhacie lietadlá a pozemné systémy protivzdušnej obrany i radarového prieskumu boli uvedené do stavu pohotovosti.
Vyhlásené opatrenia majú preventívny charakter a ich cieľom je ochrana poľskej vzdušnej hranice, najmä v oblastiach susediacich s územiami, ktoré môžu byť ohrozené. Poľský vzdušný priestor v septembri 2025 narušili ruské drony, pričom viaceré boli nájdené až niekoľko stoviek kilometrov od hraníc.