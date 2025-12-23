Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

India poskytne Srí Lanke 450 miliónov dolárov ako pomoc po cyklóne Ditwah

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Eranga Jayawardena)
TASR

NAÍ DILLÍ - India prisľúbila Srí Lanke humanitárnu pomoc vo výške 450 miliónov dolárov na likvidáciu škôd spôsobených cyklónom Ditwah. V utorok to počas návštevy ostrovného štátu potvrdil indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar. Upozornila na to agentúra AFP.

Cyklón Ditwah spôsobil obrovské škody

Cyklón Ditwah zasiahol Srí Lanku v novembri a vyvolal rozsiahle povodne a zosuvy pôdy. Podľa Svetovej banky spôsobil materiálne škody v hodnote približne štyri miliardy dolárov, čo sú zhruba štyri percentá HDP krajiny. Cyklón si zároveň vyžiadal viac ako 640 obetí.

Džajšankar v rámci dvojdňovej návštevy Srí Lanky odovzdal tamojšiemu prezidentovi Anuraovi Kumaraovi Disanajakeovi list od indického premiéra Naréndra Módího, v ktorom sa Naí Dillí zaviazalo k poskytnutiu „rekonštrukčného balíka vo výške 450 miliónov dolárov“.

India vo forme úverov poskytne 350 miliónov dolárov, zvyšných 100 miliónov dolárov Srí Lanke dodá ako granty. Šéf indickej diplomacie pripomenul, že svojmu južnému susedovi India poskytla bezprostredne po cyklóne 1100 ton humanitárnej pomoci vo forme liekov a ďalšieho potrebného vybavenia. „Vzhľadom na rozsah škôd bolo obnovenie spojenia jasnou prioritou,“ vyhlásil Džajšankar a zdôraznil pomoc indickej armády pri výstavbe prenosných mostov.

Naí Dillí bude podľa ministra hľadať aj iné spôsoby, ako zmierniť straty na Srí Lanke, vrátane podpory miestneho cestovného ruchu. „Zvýšenie priamych zahraničných investícií z Indie môže v kritickom období oživiť vašu ekonomiku,“ dodal Džajšankar.

Príprava vianočných oblátok vo Vrbovciach a v Starej Turej
Príprava vianočných oblátok vo Vrbovciach a v Starej Turej
Správy
Zdobenie vianočného stromčeka ozdobami z prútia
Zdobenie vianočného stromčeka ozdobami z prútia
Správy
Našou najsilnejšou tradíciou sú koledy v podaní mojej mamy, uviedol spevák Ondrej Kandráč
Našou najsilnejšou tradíciou sú koledy v podaní mojej mamy, uviedol spevák Ondrej Kandráč
Správy

Vianočná kyberdráma: Na Váhostav
Vianočná kyberdráma: Na Váhostav zaútočili HACKERI, vyhrážky a dostali aj časové ultimátum!
Domáce
Milan Majerský
Majerský očakával po schválení ústavy dočasný pokles preferencií KDH
Domáce
Ilustračné foto
Ministerstvo hospodárstva spúšťa rozšírené funkcionality pre poradenstvo v súvislosti s energopomocou
Domáce
Nemocnica Milosrdní bratia v Bratislave čaká veľká zmena: Prejde pod skupinu Agel, rozhodne PMÚ
Nemocnica Milosrdní bratia v Bratislave čaká veľká zmena: Prejde pod skupinu Agel, rozhodne PMÚ
Bratislava

Ilustračné foto
India poskytne Srí Lanke 450 miliónov dolárov ako pomoc po cyklóne Ditwah
Zahraničné
Ilustračné foto
MIMORIADNE Poľsko aktivovalo letectvo: V pohotovosti aj protivzdušná obrana a radarové systémy
Zahraničné
Ilustračné foto
Nešťastie v Sliezsku: Dvaja baníci zahynuli pri výrone metánu
Zahraničné
Ilustračné foto
Liek proti obezite Wegovy bude dostupný aj vo forme tabletky
Zahraničné

Karin Haydu
Karin Haydu o ich SLÁVNOM susedovi: Neuveríte, pri kom bývala! Ako sa jej vedľa neho žilo?
Domáci prominenti
Žalostný pohľad na detskú
Žalostný pohľad na detskú hereckú hviezdu: VIDEO Je z neho bezdomovec!
Zahraniční prominenti
Juraj Bača
Juraj Bača šokuje slovami o svojom synovi: Jeden člen rodiny sa z bábätka NETEŠÍ!
Domáci prominenti
Anna Kurnikovova, Enrique Iglesias
NAJKRAJŠÍ vianočný darček: Anne Kurnikovovej a Enriquemu Iglesiasovi sa narodilo ŠTVRTÉ dieťa!
Zahraniční prominenti

TAJOMSTVO Bermúd sa presúva
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva pod zem: Vedci odhalili niečo NEVÍDANÉ! Odkiaľ sa vzala TÁTO kamenná masa?
Zaujímavosti
FOTO undefined
RARITA vo vesmíre: Ochrnutá žena dokázala nemožné! Letela raketou miliardára Bezosa, vesmírny turizmus pokračuje
Zaujímavosti
Bývalá hviezda filmov pre
Bývalá pornoherečka prehovorila: Prečo milovala TÚTO rolu? Odpoveď prekvapí VŠETKÝCH pánov!
Zaujímavosti
Týmito kombináciami potravín si
Týmito kombináciami potravín si ničíte trávenie: Ak toto jete spolu, ihneď prestaňte
vysetrenie.sk

Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Prešovský kraj sa dočkal
Prešovský kraj sa dočkal viacerých pozitívnych zmien: Pozrite si kompletný regionálny prehľad
presov.zoznam.sk
Zdroj: Getty Images
Alkohol mladých Slovákov neláka: Čo je novým trendom?
hashtag.sk

Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Po dlhých rokoch výstavby otvorili nový úsek s tunelom Višňové! (foto)
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Po dlhých rokoch výstavby otvorili nový úsek s tunelom Višňové! (foto)
Kažimír: Úspech neznamená spohodlnieť a poľaviť z ostražitosti (komentár)
Kažimír: Úspech neznamená spohodlnieť a poľaviť z ostražitosti (komentár)

Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Rady a tipy
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
VIDEO Patový stav ukončilo predĺženie: Slováci prehrali s Čechmi vskutku bizarným spôsobom
VIDEO Patový stav ukončilo predĺženie: Slováci prehrali s Čechmi vskutku bizarným spôsobom
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
Taliansko
Čierny Peter zostal trom hráčom: Poznáme konečnú nomináciu Slovenska na MS do 20 rokov
Čierny Peter zostal trom hráčom: Poznáme konečnú nomináciu Slovenska na MS do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
VIDEO Najdrahší hráč Premier League je po operácii dvojitej zlomeniny: Čaká ho obrovský čas bez futbalu
VIDEO Najdrahší hráč Premier League je po operácii dvojitej zlomeniny: Čaká ho obrovský čas bez futbalu
Premier League

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy

Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Kariérny rast
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Pracovné prostredie
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Mám prácu
Mladí chcú zostať doma, no prácu si nevedia nájsť: Čo robiť, ak sa nechcete sťahovať?
Mladí chcú zostať doma, no prácu si nevedia nájsť: Čo robiť, ak sa nechcete sťahovať?
Hľadám prácu

Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Aplikácie a hry
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Sponzorovaný obsah
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Veda a výskum
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Aplikácie a hry

Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Stavebný materiál

Sviatočné outfity k štedrovečernému stolu: Oblečte sa elegantne a nechajte vyniknúť siluetu
Móda
Sviatočné outfity k štedrovečernému stolu: Oblečte sa elegantne a nechajte vyniknúť siluetu
Vianočná kyberdráma: Na Váhostav
Domáce
Vianočná kyberdráma: Na Váhostav zaútočili HACKERI, vyhrážky a dostali aj časové ultimátum!
Ilustračné foto
Zahraničné
MIMORIADNE Poľsko aktivovalo letectvo: V pohotovosti aj protivzdušná obrana a radarové systémy
AKTUÁLNE Po vážnej nehode
Domáce
AKTUÁLNE Po vážnej nehode unikla NEBEZPEČNÁ chemikália! Okamžitá UZÁVERA prístupových ciest
SMRŤ manželského páru (†50,
Domáce
SMRŤ manželského páru (†50, †49) po ranách nožom: Tragédia v Brunovciach náhle spravila z dvoch detí siroty!

Ďalšie zo Zoznamu