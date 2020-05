Muž, ktorý v USA rozpútal peklo! Manželka policajta žiada o rozvod: Mal na krku desiatky sťažností

Daily Mail dodal, že Kellie Chauvinová nie je v štáte Minnesota neznáma, keďže v roku 2018 sa zúčastnila na súťaži „Mrs Minnesota“. Stala sa vtedy prvou víťazkou tejto súťaže z etnickej skupiny Hmongov. Chauvinová totiž pochádza z Laosu a do USA prišla ako dieťa spolu s rodičmi, keď ušli pred vojnou vo svojej vlasti.

Žiadosť o rozvod

Chauvin je jej druhým manželom - zosobášili sa v roku 2010. V rozhovoroch poskytnutých médiám pred súťažou krásy Chauvinová uviedla, že ju očarila manželova policajná uniforma, ale najmä jeho džentlmenské správanie. Na Chauvina bolo pritom za jeho konanie a správanie sa v službe podaných 18 sťažností. „Dnes večer som hovoril s Kellie Chauvinovou a jej rodinou. Bola zničená smrťou pána Floyda a jej najvyšší súcit patrí jeho rodine, jeho blízkymi a všetkými, ktorých táto tragédiu postihla,“ napísal vo vyhlásení zdieľanom na sociálnych sieťach jej právnik.

Zdroj: SITA/AP/Courtesy of Ramsey County Sheriff's Office

„Požiadala o zrušenie manželstva s Derekom Chauvinom,“ uviedol právnik. „Zatiaľ čo pani Chauvinová nemá žiadne deti zo súčasného manželstva, s úctou žiada, aby jej deťom, rodičom a jej rozšírenej rodine bolo počas tohto zložitého obdobia poskytnutá bezpečnosť a súkromie,“ písalo sa vo vyhlásení.

Obvinený z vraždy

V prípade Afroameričana Georgea Floyda bol obvinený z vraždy a zabitia. Policajt Chauvin bol zachytený na videu, ako v pondelok 25. mája pri zásahu na jednej z ulíc v meste v Minneapolis najmenej päť minút tlačí kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Floyda.

Zdroj: SITA/AP/Ringo H.W. Chiu

Za priestupok zatknutý 46-ročný Floyd sa pri tom sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice. Video sa rýchlo rozšírilo na internete a spustilo v Minneapolise protesty, ktoré nakoniec vyústili do násilia a rabovania a medzičasom sa rozšírili aj do ďalších amerických miest.