Karin Haydu o ich SLÁVNOM susedovi: Neuveríte, pri kom bývala! Ako sa jej vedľa neho žilo?

BRATISLAVA - Karin Haydu rada rozsieva úsmev a radosť!
Deň bez úsmevu či smiechu je "zabitým dňom". Sú však situácie v živote, ktoré prinášajú ponuré chvíle. Dni bez úsmevu má občas aj vždy vysmiata herečka Karin Haydu. „Určite áno, veď to patrí k našim emóciám… boli aj veľmi smutné dni,“ priznáva herečka a zároveň hovorí. „Úsmev je jeden z najkrajších ľudských prejavov. Mne je sympatické, keď aj s úplne cudzím človekom sa nám stretnú pohľady a usmejeme sa na seba.“
Na benefičnom koncerte Úsmev ako dar, ktorý Karin moderovala, boli všetci účinkujúci aj deti v publiku vysmiati od ucha k uchu. Od Karin sme sa dozvedeli, že s mnohými kolegami ju spája srdečné priateľstvo, s Patrikom Hermanom však aj čosi viac… a verte, že toto ste netušili!
Na tento vianočný darček Herman nikdy nezabudne: Naháňal ho po celom byte! A nebol to pes
Hlboko v srdci má tieto koncerty aj preto, že počas jej detstva si brávali domov deti z detských domovov. „Mali sme tri dievčatá, ktoré k nám chodievali na prázdniny, na Vianoce, na sviatky, takže mám k domovákom veľmi blízko,“ skonštatovala herečka. Dnes sú to už dospelé ženy, je s nimi Karin stále v kontakte?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%