TikTok sa po samovraždách mladých bráni obvineniam z nebezpečného obsahu

VARŠAVA - Spoločnosť TikTok odmieta obvinenia, že jej algoritmy podporujú šírenie nebezpečného obsahu v súvislosti so samovraždami troch tínedžerov z Pomoranska na severe Poľska, ktorí pred tragédiou zverejňovali príspevky s náznakmi rezignácie na život. Informuje o tom agentúra PAP.
Organizácia KidsAlert upozornila na príspevky označované ako „môj dátum“, ktoré mali formu rozlúčok či oznámení o úmysle ukončiť život. Zaznamenala vysoké počty zobrazení týchto videí a varovala, že algoritmus môže zvyšovať ich dostupnosť pre psychicky zraniteľných používateľov. TikTok označil tieto tvrdenia za nepodložené a uviedol, že väčšinu nevhodného obsahu odstraňuje automaticky a vyhľadávanie rizikových výrazov blokuje.
Centrálny úrad boja proti počítačovej kriminalite potvrdil, že sieť monitoruje nepretržite a reaguje na prípady ohrozenia života, no nehodnotí, či ide o trend. Organizácia Pravda uviedla, že hoci nejde o masový jav, obsah podobného typu na TikToku existuje a môže negatívne vplývať na psychiku mladých ľudí.
Podľa údajov poľskej polície spáchalo v roku 2024 samovraždu 127 detí vo veku od sedem do 18 rokov. Európske inštitúcie aj viaceré štáty zvažujú sprísnenie pravidiel pre používanie sociálnych sietí neplnoletými.