Vianočná kyberdráma: Na Váhostav zaútočili HACKERI, vyhrážky a dostali aj časové ultimátum!

(Zdroj: gettyimages.com, TASR/Michal Svítok)
BRATISLAVA - Na svete figuruje niekoľko známych a aj neznámych hackerských skupín. Tie sa často za účelom vyššieho cieľa nabúravajú do databáz populárnych firiem. Zisk citlivých dát sa potom snažia speňažiť formou vydierania a zverejnením údajov. Žiaľ, podobný problém má teraz aj jedna z najpopulárnejších stavebných spoločností na Slovensku, ktorá sa stala terčom útoku hackerskej skupiny DragonForce.

O ransomvérovom útoku hackerov na známu spoločnosť Váhostav informuje portál Živé.sk. Tieto správy sa už, okrem iného, rozširili aj po rôznych weboch, ktoré zaznamenávajú akýkoľvek "breach" (prienik či pokus o prienik na cielenú spoločnosť). Tentokrát sa tam objavilo jasné logo spoločnosti Váhostav.

V stávke je údajne až 225 gigabajtov dát

DragonForce sa útokom pochválili aj na svojom blogu na darkwebe. Dokonca dali spoločnosti ultimátum, po ktorého uplynutí získané dáta zverejnia.

Podľa ich záverov ide o 225 gigabajtov dát, čo je pomerne veľké číslo. Nateraz je ťažké predpokladať, k akým konkrétnym údajom sa DragonForce dostali.

Podľa scenára je na rade vydieranie a výkupné

V týchto prípadoch je už "zaužívaný" postup formy vydierania majiteľov spoločností, ktoré sa stali terčom útoku. Obyčajne pýtajú výkupné. Tu to však nekončí a útočníci môžu na čiernych trhoch s dátami obchodovať.

Redakcia Živé sa pokúšala spoločnosť aj osloviť, no do zverejnenia článku na tieto informácie nereagovali, a to ani od samotného riaditeľa spoločnosti.

Váhostav nie je neznámy pojem

Spomína sa ešte to, že spoločnosť Váhostav vykázala za posledné dva roky tržby vo výške 138 miliónov eur a 1,3 a 1,6 milióna eur v stĺpci zisk. Verejnosť môže Váhostav poznať cez rôzne štátne projekty, na ktorých sa podieľala už niekoľko rokov dozadu.

V jej gescii je napríklad aj diaľnica D3 Oščadnica-Čadca. Spomína sa aj kontrakt na úsek D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto a okrem iného sa Váhostav angažuje aj v prípade prešovského obchvatu a D1 Hubová - Ivachnová.

Hackerská skupina DragonForce je už u špecifického publika známy pojem a rozprávať by vedeli aj britskí obchodníci, ktorí sa stali jej terčom. 

