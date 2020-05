Armáda USA obviňuje Rusko: Moskva mala poslať bojové lietadlá na pomoc žoldnierom v Líbyi

BERLÍN - Rusko nedávno poslalo bojové lietadlá do Líbye, aby podporovali ruských žoldnierov v boji za líbyjského vojenského veliteľa Chalífu Haftara. V utorok to oznámilo Velenie ozbrojených síl USA pre Afriku (Africom). Ide o vážne vyostrenie dlhotrvajúceho konfliktu, napísala tlačová agentúra AFP.

Bojové lietadlá opustili Rusko a najprv sa zastavili v Sýrii, kde "ich premaľovali, aby sa zakryl ich ruský pôvod", a až potom prileteli do Líbye, uviedlo veliteľstvo Africom so sídlom v nemeckom meste Stuttgart. Americká armáda nespresnila, kedy lietadlá dorazili, iba uviedla, že to bolo "nedávno". Oznámenie prišlo deň po tom, čo líbyjská vláda uznaná Organizáciou Spojených národov (OSN) vyhlásila, že z oblastí bojov južne od hlavného mesta Tripolis evakuovali stovky ruských žoldnierov podporujúcich súpera vlády - vojenského veliteľa Haftara.

Kremeľ odmieta zapájanie do konfliktu

Stiahnutie žoldnierov nasledovalo po sérii bojových neúspechov pre Haftarovu niekoľkoročnú ofenzívu zameranú na dobytie metropoly Tripolis, kde sídli uznaná vláda národnej dohody (GNA). Kremeľ stále odmieta, že sa do konfliktu zapája. Avšak odborníci OSN v správe z minulého mesiaca uviedli, že Wagnerova skupina, tieňová ruská polovojenská organizácia vnímaná ako blízky spojenec prezidenta Vladimira Putina, poslala bojovníkov na pomoc Haftarovi.

Zdroj: SITA/AP

"Rusko až príliš dlho popieralo úplné zapojenie do prebiehajúceho konfliktu v Líbyi. No ale teraz je už s popieraním koniec," napísal americký armádny generál Stephen Townsend vo vyhlásení Africomu. "Rusko sa jednoznačne pokúša zvrátiť situáciu v Líbyi vo svoj prospech," dodal generál. "Tak ako som ich to videl robiť v Sýrii, aj svoj vojenský vplyv v Afrike rozširujú za využitia vládou podporovaných žoldnierskych skupín, ako je Wagnerova," napísal ešte Townsend.

Dlhoročný konflikt

Ruské bojové lietadlá vyslané do Líbye označil ako "štvrtú generáciu bojových lietadiel". Na ropu bohatá Líbya skĺzla do konfliktu po zvrhnutí a zabití dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího z roku 2011 počas povstania podporovaného Severoatlantickou alianciou (NATO). Po Kaddáfího smrti nastal zápas o moc medzi súperiacimi vládami a milíciami. Konflikt v Líbyi sa zhoršil, keď Haftar - ktorého podporujú Egypt, Spojené arabské emiráty (SAE) a Saudská Arábia - spustil v apríli 2019 útok na Tripolis.

Africom vyhlásilo, že konanie Ruska je rizikové, lebo môže zbytočne predlžovať celý konflikt a zväčšiť "počet obetí a ľudské utrpenie na oboch stranách". Ak sa správa o ruských bojových lietadlách potvrdí, ich vyslanie bude predstavovať ďalšie porušenie zbrojného embarga OSN z roku 2011 voči Líbyi, ktoré sa už aj doteraz masívne porušovalo. Svetoví lídri sa v januári dohodli, že budú embargo dodržiavať a prestanú sa miešať do konfliktu, do ktorého už vstúpili hlavní regionálni rivali. OSN však opakovane upozorňuje, že obe strany naďalej dostávajú zbrane a bojovníkov.