KORONAVÍRUS Merkelová sa postavila na stranu WHO v spore s Trumpom

BERLÍN - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v pondelok postavila na stranu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v jej spore so Spojenými štátmi týkajúcom sa reakcie na pandémiu nového koronavírusu. Informoval o tom denník Die Welt.

"WHO je legitímna globálna inštitúcia, kde sa zhromažďujú všetky informácie," povedala Merkelová vo videoposolstve. Na adresu kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa voči WHO Merkelová povedala, že je samozrejme dôležité stále znova uvažovať o tom, ako zlepšovať postupy WHO.

Trump v apríli kritizoval WHO za to, ako zvláda boj s pandémiou a rozhodol prestať organizácii posielať príspevky, pretože podľa neho "neplnila svoje základné povinnosti a musí byť braná na zodpovednosť". Uviedol, že WHO šírila o víruse "dezinformácie". Skutočnosť, že táto organizácia dôverovala údajom čínskych úradov, podľa amerického prezidenta pravdepodobne prispela k až 20-násobnému nárastu globálneho počtu prípadov. Predstavitelia WHO Trumpove obvinenia odmietli.

Dôležitý je podľa Merkelovej navyše aj "udržateľný systém financovania". "Najurgentnejšie je teraz samozrejme poraziť pandémiu koronavírusu," uviedla s tým, že práve z tohto dôvodu sa Nemecko spolu s WHO a EÚ podieľalo na medzinárodnej darcovskej konferencii venovanej vývoju a výrobe očkovacej látky na koronavírus. Spojené štáty sa na tejto konferencii nezúčastnili. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na pondelňajšej výročnej konferencii uviedol, že spustí prehodnotenie odozvy WHO na koronavírusovú pandémiu.

"Spustím nezávislé vyhodnotenie (reakcie na pandémiu SARS-CoV-2) v najskoršom vhodnom okamihu," povedal v reakcii na návrh viacerých krajín z celého sveta, ako aj EÚ. Prehodnotenie sa však podľa jeho slov nemá zamerať len na WHO, ale aj na všetkých medzinárodných hráčov v súvislosti s pandémiou, citovala ho agentúra DPA. "Všetci sa musíme z pandémie (COVID-19) poučiť. Každá krajina a každá organizácia musí prešetriť svoju odozvu a poučiť sa zo svojich skúseností. WHO sa zaviazala, že bude transparentná, zodpovedná a bude sa neustále zlepšovať," povedal podľa agentúry Reuters.