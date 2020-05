KORONAVÍRUS Macron chce posilniť zdravotnícku spoluprácu v EÚ: Kritizuje reakciu na pandémiu

"Európa na začiatku tejto krízy nepochybne niesla vinu," povedal Macron na virtuálnej spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Spomenul pritom "nedostatky, sebeckosť a oneskorenie (opatrení) v počiatočnej reakcii EÚ na pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2." Jednostranné kroky niektorých štátov EÚ zamerané na zatvorenie hraníc podľa slov Macrona ukázali "smutný obraz" Európy. "Európa zdravia musí byť našou prioritou," vyhlásil.

Macron uviedol, že Francúzsko a Nemecko chcú "dať Európe konkrétne právomoci" po skúsenosti s pandémiou COVID-19. Tými by podľa neho mali byť oprávnenie zhromažďovať zásoby ochranných masiek, testov na koronavírus, vytvorenie nákupných a výrobných schém na liečebný proces a vakcíny, príprava "spoločných plánov na ochranu pred pandémiou" a jednotné metódy na identifikáciu nakazených osôb.

Francúzsko a Nemecko navrhli v pondelok európsky program s rozpočtom 500 miliárd eur, ktorý má byť určený na oživenie hospodárstva po koronakríze. Ten by mal podporiť najviac zasiahnuté krajiny a sektory ekonomiky. Merkelová spresnila, že investície by mali ísť do oblastí digitalizácie, zdravotníctva a ekologickej dohody. Macron zase dodal, že podpora by sa mala týkať aj sféry cestovného ruchu.

Potrebnú sumu by mala zabezpečiť Európska komisia (EK) prostredníctvom finančných trhov a v nasledujúcich rokoch by sa jej peniaze mali vrátiť cez rozpočet EÚ. EK návrh Paríža a Berlína privítala. "(Návrh) uznáva rozsah a veľkosť ekonomickej výzvy, ktorej Európa čelí, a správne dáva dôraz na potrebu pracovať na (nájdení) riešenia so zameraním sa na európsky rozpočet," uviedla vo vyhlásení predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Oficiálny návrh predstaví EK 27. mája, dodala šéfka EK s tým, že návrh Nemecka a Francúzska je podobný tomu, čo plánuje navrhnúť samotná EK.