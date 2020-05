KORONAVÍRUS Štát New York hlási najnižší denný nárast úmrtí od konca marca

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP Photo/Mary Altaffer

NEW YORK - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v pondelok oznámil, že v štáte v nedeľu zaznamenali ďalších 161 úmrtí na ochorenie COVID-19, informoval denník The New York Times. Podľa neho ide o najnižší denný nárast počtu obetí od 27. marca.