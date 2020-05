Konflikt medzi Čínou a USA prerastá: Peking hrozí odvetou za sprísnenie vízového režimu

Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť 8. mája vydalo nové opatrenia, ktoré obmedzili platnosť víz pre čínskych novinárov na 90 dní, s možnosťou požiadať o ich predĺženie. Doteraz boli víza čínskych novinárov platné počas celej doby trvania ich pracovného pomeru v USA.

Čína v pondelok prostredníctvom hovorcu ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťiena vyjadrila nespokojnosť s opatreniami USA, ktoré označila za ďalšie "vystupňovanie politických zásahov proti čínskym médiám". "Žiadame USA, aby svoju chybu okamžite napravili, inak Čína nebude mať inú možnosť, ako prijať protiopatrenia," povedal Čao Li-ťien.

Vzťahy medzi USA a Čínou sú napäté v súvislosti pandémiou koronavírusu a hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení nových ciel na čínsky tovar, pripomína AFP. Čína vo februári nariadila, aby traja reportéri amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) opustili do piatich dní krajinu za údajný rasistický titulok článku o koronavíruse. Washington v nasledujúcich týždňoch obmedzil počet čínskych občanov pracujúcich pre čínske médiá v Spojených štátoch.

Čína 18. marca rozhodla o odobratí akreditácie niektorým americkým novinárom denníkov The Wall Street Journal, The Washington Post a The New York Times, časopisu Time a stanice Hlas Ameriky pôsobiacim v čínskych pobočkách.