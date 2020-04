Horor v susednom Česku: FOTO Tragická zrážka auta s vlakom, zahynula žena a dve deti, jedno malo len päť rokov

KAMENNÝ ÚJEZD - Obrovská tragédia! V pondelok došlo na priecestí v blízkosti českej obce Kamenný Újezd k zrážke osobného auta a vlaku. Vyhasli pri nej tri životy. Medzi obeťami sú aj deti. Ďalší dvaja členovia posádky vozidla skončili v nemocnici so zraneniami.

Podľa prvotných informácií na mieste nehody zahynula 23-ročná žena a deti vo veku 17 a päť rokov. Policajná hovorkyňa Ivana Jelínková informovala, že v nemocnici skončil 24-ročný vodič a štvorročné dieťa.

"Zdravotnícka záchranná služba z miesta transportovala letecky muža v kritickom stave do Fakultnej nemocnice Plzeň, a dieťa mladšie ako 15 rokov pozemnou cestou, pri vedomí so stredne ťažkými zraneniami, do fakultnej nemocnice na akútny príjem," vyjadrila sa hovorkyňa krajskej záchrannej služby Mária Svobodová.

K nešťastiu došlo v pondelok po 9. hodine dopoludnia na priecestí bez závor a svetelnej signalizácie. Na mieste je osadený iba výstražný kríž. Vlak v osudnom okamihu smeroval z obce Heřmanova Huť do Nýřan. Cestujúcim z vlaku, ktorí neutrpeli žiadne zranenia, bola zabezpečená náhradná doprava autobusmi. Príčinu tragédie momentálne vyšetruje polícia.