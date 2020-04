KORONAVÍRUS Pasažieri výletnej lode sa 15 týždňov plavili okolo sveta: Nikto nie je infikovaný

Zastávka v Barcelone je začiatkom konca plavby okolo sveta tejto lode, ktorej majiteľ, talianska spoločnosť Costa Crociere, tvrdí, že na palube nemajú žiadne ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom. Výletná loď Costa Deliziosa sa posledných päť týždňov plavila bez akéhokoľvek kontaktu s ľuďmi z vonkajšieho sveta.

V Španielsku podľa očakávania vystúpia z lode stovky z 1831 cestujúcich, vrátane 168 Španielov - a zvyšok tak urobí na nasledujúcej a zároveň poslednej zastávke, v talianskom prístave Janov. Loď Costa Deliziosa sa pôvodne mala 26. apríla vrátiť do Benátok. Na rozdiel od iných výletných lodí, ktoré postihla nákaza koronavírusom a neraz ich museli dať do karantény, aby sa ochránili prístavné mestá, bola Costa Deliziosa doslova plávajúcou bublinou bez koronavírusu. To umožnilo pasažierom využívať všetky možnosti aktivít a zábavy na lodi.

Španielsky pasažier Carlos Paya agentúre AP povedal, že pobyt na lodi bol vlastne "zásahom šťasteny". Výletná loď sa vydala na plavbu začiatkom januára z Benátok a po minulomesačnom odchode zo západnej Austrálie prestala zastavovať v prístavoch, okrem technických výnimiek ako dotankovanie paliva.