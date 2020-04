KORONAVÍRUS Deň D pre maloobchody! Matovičov plán na otváranie prevádzok má 4 fázy!

VIDEO Tlačová konferencia Igora Matoviča k otváraniu prevádzok

Premiér dnes predstavuje podrobný plán postupného otvárania prevádzok. Práve na tom sa nezhodol so svojím koaličným partnerom Richardom Sulíkom, ministrom hospodárstva a podpredsedom vlády. Ten totiž tvrdí, že niektoré maloobchody mali byť otvorené už dávno. Matovič sa na tlačovke odvoláva na odborníkov profesorov Vladimíra Krčméryho, Zuzanu Krištufkovú, docentku Andreu Kalavskú, právnika Romana Sošku a Matina Smatanu, riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovičova vláda si určila na zmierňovanie opatrení zavedených vládou kvôli COVID-19 4 fázy . "Konzílium odborníkov nebolo pod akýmkoľvek tlakom ekonómov," hovorí premiér s tým, že je to výsledok práce tímu týchto ľudí bez lobingu ekonómov. Plán otvárania obchodných prevádzok Matovič nazval "niečo za niečo". "Tak to bude fungovať. Ak by sme to otvorili húfne, mohli by sme podľahnuť aj tomu, že už netreba nosiť ani rúška, mohlo by sa nám to vymknúť z rúk," pokračuje predseda vlády.

Opatrenia boli podľa Matoviča správne

Matovič hodnotí doterajšie opatrenia v obchodoch kladne. Hovorí o odstupoch či povinnej dezinfekcii pri vstupe atď. Matovič chce otvoriť ďalšie prevádzky, ale prízvukuje zároveň, že budeme musieť byť dvakrát viac opatrní, ako doteraz.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Premiér dnes vystúpil v parlamente. Potom sa odobral naspäť na úrad vlády, kde zhruba od desiatej zasadá krízový štáb. Poobede by mal infromovať o podrobnom pláne na postupné otváranie prevádzok.

1. Fáza: otvorenie prevádzok od 22 apríla (streda) . Obchody do 300 metrov štvorcových, rovnako tak aj služby. Otvoria sa aj prevádzky verejného stravovania, ale len cez predajné okienko. Otvoria sa aj vonkajšie športoviská.

Zdroj: Tlačový odbor úradu vlády

Otvoria sa tiež trhoviská, predaj automobilov. Matovič prízvukuje, že k ďalším fázam sa pristúpi na základe výsledkov od občanov . Riaditeľ IZV Martin Smatana hovorí, že indikátory na základe ktorých vláda príde k otváraniu prevádzok a ako boli fázy otvárania modelované, sa počítali na základe medianu pacientov z karantény a ďalších špecifík.

Jasná postupnosť

Pri postupnom vývoji do ďalších fáz otvárania prevádzok je potrebné brať do úvahy median denného prírastku prípadov v konkrétnom týždni. Ak bude infikovaných menej ako sto, bude sa pokračovať v otváraní podľa stanoveného harmonogramu. Ak to bude viac ako 100 až do 150, neprejde sa do ďalšej fázy, ak však bude prípadov dokonca viac ako 150 , uzavrú sa všetky prevádzky otvorené v predchádzajúcej fáze.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ďalšie fázy otvárania prevádzok by mali v ideálnom prípade nasledovať v intervaloch dvoch týždňov. Začiatok prvej fázy bol stanovený na 22. apríla , ostatné pevný termín nemajú . Vývoj nakazených novým koronavírusom sa bude pravidelne vyhodnocovať stanoveným indikátorom a dôjde buď k prechodu na novú fázu, ponechaniu tej doterajšej alebo návratu k predchádzajúcemu stavu.

Vláda mení nákupný čas pre dôchodcov a platiť bude pre všetky prevádzky

Matovič hovorí aj o zmene prednostného času nákupu dôchodcov. Ide o čas od 9 do 11 doobeda len počas pracovných dní. Hovorí to aj v kontexte udalostí v DSS v Pezinku a iných. Ide o všetky prevádzky , nie len o potraviny ako doteraz. Výnimky tvoria benzínové pumpy a pod.

Zdroj: Tlačový odbor úradu vlády

Mikas zdôrazňuje, že mnohé opatrenia zo súčasnosti zostanú naďalej v platnosti, ako napríklad dezinfekcia pri vstupe, počte osôb v prevádzke či povinnosť rúšok, šálov a iných vecí, ktoré prekrývajú nos a ústa.

Pravidlá, ktoré budú musieť dodržiavať otvorené prevádzky Zdroj: Tlačový odbor úradu vlády

"Čím viac budeme disciplinovanejší, tým to bude lepšie. Ak skúšku nezvládneme, zavrieme aj to čo bolo otvorené," apeluje na obyvateľov premiér.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič priznáva, že prejsť až do štvrtej fázy bude vyžadovať väčšiu odvahu a väčší časový posun ako dva týždne. Minister zdravotníctva Marek Krajčí apeluje hlavne na seniorov. "V súčasnosti sa nám už plnia nemocnice ľuďmi v pokročilom veku. Je mi ľúto, že niektorí nerešpektujú opatrenia, na ktoré upozorňujeme," upozorňuje Krajčí.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Krčméry oceňuje, že ani vláda a ani ministri epidémiológom nezasahovali do kreovania týchto štyroch fáz. Odborník poďakoval aj ostatným kolegom prítomným na tlačovej konferencii. "Verím, že prichádza obdobie, kedy sa budeme môcť stretávať pri viacerých takýchto šťastných správach na tlačových konferenciách," uzavrel Krčméry.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sulík sa poďakoval

Za dnešné predstavenie plánu sa poďakoval aj koaličný partner a minister hospodárstva Richard Sulík. "Ďakujem majiteľom, že budú opatrní a budú dodržiavať všetky pravidlá," uzavrel na sociálnej sieti Sulík.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Rozhodnutie bude na hygienikovi

Rozhodnutie otvoriť obchody bude na hlavnom hygienikovi SR, premiér Igor Matovič chce, aby rozhodol bez tlaku. „Vláda nemá kompetenciu otvoriť žiadnu prevádzku, to je rozhodnutie hlavného hygienika,“ uviedol premiér v nedeľnej diskusnej relácii na TA3. Dodal, že chce, aby o tom rozhodovali ľudia, ktorí vedia, čo je epidémia a majú na to patričné vzdelanie.

Zdroj: Topky/Maarty

Matovič to vidí pesimisticky

V pondelok chce premiér oznámiť presný postup, ktorý bude čisto rozhodnutím odborníkov. Na túto tému s nimi podľa vlastných slov absolvoval v piatok niekoľkohodinové stretnutie. V súvislosti s otvorením odmietol odpovedať na to, aký bude presný postup, avšak uviedol, že vidí pesimisticky fakt, že bol zaznamenaný nárast nakazených novým koronavírusom. Nové prípady podľa neho priniesla aj nezodpovednosť niektorých občanov počas Veľkej noci.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ľudia musia vidieť svetlo na konci tunela

Predseda parlamentu súhlasí, že ľudia musia vidieť svetlo na konci tunela, preto je za otváranie obchodov. „No som za jasný plán, kedy, aký typ a za akých podmienok sa budú otvárať obchody,“ zdôraznil. Verí, že premiér v nasledujúcich dňoch takýto plán predstaví. Upozornil, že opatrenia musia byť flexibilné a reagovať aj na prípadné zhoršenie epidemiologickej situácie.

Matovičov zdržanlivý postoj k otváraniu obchodov je nešťastný

V prípade mediálnych prestreliek s predsedom vlády v súvislosti s otázkou postupného naštartovania ekonomiky si predseda SaS Richard Sulík nemyslí, že ich možno hodnotiť ako osobné útoky. „Ide o zotrvávanie na názore, o ktorom je človek presvedčený. Je normálne, že v rámci diskusie si človek za tým stojí,“ povedal Sulík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Naďalej si však myslí, že zdržanlivý postoj predsedu vlády pri otváraní ďalších prevádzok je nešťastný. Opakovane argumentuje, že v prostredí otvorených prevádzok sa neobjavila nákaza. Avizovaný Matovičov plán o postupnom otváraní Sulík ešte nevidel. „Nechám sa prekvapiť, tento týždeň sme sa venovali prioritne programovému vyhláseniu vlády,“ dodal. Je však presvedčený, že o tom netreba filozofovať. Malé prevádzky, ale aj vonkajšie športoviská či vonkajšie terasy reštaurácií je podľa neho potrebné otvoriť. „Samozrejme, za dodržania prísnych hygienických opatrení,“ upozornil.

Stret ideológií

Rozdielne postoje premiéra a vicepremiéra na uvoľňovanie opatrení môžu byť aj výsledkom stretu dvoch ideológií, uviedla politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi. Myslí si tiež, že vťahovanie odborníkov do rozhodovania, ako to prezentuje Matovič, môže ukazovať snahu preniesť časť zodpovednosti.

Sulíkova tzv. neoliberálna politika, ktorá znamená čo najviac právomocí a slobody pre jednotlivca, naráža pri opatreniach v dôsledku krízy na realitu, myslí si odborníčka. „Preto aj snaha uplatniť aspoň časť opatrení, ktoré by priniesli viac slobody pre podnikanie a jednotlivca, je určite aj ideologickou požiadavkou zo strany SaS,“ vysvetlila Világi.

V konaní premiéra vidím istú mieru populizmu

V Matovičovom konaní vidí istú mieru populizmu. „V prípade premiéra, ktorý je z ideologického hľadiska skôr konzervatívnejší v pohľade na spoločnosť, je vidno tiež istú mieru populizmu, že potrebuje presadzovať opatrenia v prospech všetkých, ľudu. To dlhodobo tlačí ako svoju politiku,“ skonštatovala odborníčka s tým, že tieto rozdielne ideológie na seba narážajú a môžu spôsobovať trenice. „Nie je to len vyslovene epidemiológia verzus ekonómia, ale je to aj ideologický pohľad na to, ako spravovať štát a spoločnosť,“ dodala.

Táto vláda je podľa Világi zložená z dostatočne suverénnych aktérov, v prípade predsedov vládnych strán. „To, čo vidíme, je určitá snaha o vymedzovanie si svojich mocenských pozícií v rámci vlády a rozhodovania vo vláde ako kolektívnom orgáne,“ zhodnotila. Matovič v týchto dňoch opakovane hovorí o tom, že o uvoľňovaní opatrení zavedených pre pandémiu nového koronavírusu rozhodnú epidemiológovia. „Vťahovanie do celej situácie radu odborníkov, či už epidemiológov alebo ekonómov, je či už snaha vyviniť sa alebo snaha oprieť rozhodnutie, aj keď by mohlo byť nepopulárne, o názor múdrejších alebo schopnejších. Čiže ide o snahu o prenos časti zodpovednosti na niekoho iného, než je samotný politik,“ myslí si politologička.