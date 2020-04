KORONAVÍRUS Češky žijúce v Amerike: Je tu chaos! Riadia sa sedliackym rozumom a tým, čo sa deje v Európe

NEW YORK – Majú strach! Češky žijúce v koronavírusom najpostihnutejšej krajine na svete nosia rúška a pokiaľ nemusia, nikam nechodia. Obe sa ocitli v neľahkej situácii.

Barbora Šimíková žije priamo v New Yorku a živí sa ako opatrovateľka – stará sa o dieťa lekárov. Jitka Seck býva s rodinou severne od New Yorku, v mestečku Mamaroneck, a ostala doma s 13-ročnými dvojičkami, ktorým pomáha s domácou výučbou.

Obe Češky pre Novinky.cz opísali, ako koronavírusovú pandémiu znášajú. Spojené štáty majú v súčasnosti najviac potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom i úmrtí na ochorenie COVID-19 na svete.

Zmätočné informácie

Šimíková i Seck sa zhodli, že informácie o koronavíruse sú chaotické. Každý z päťdesiatich štátov totiž zavádza vlastné opatrenia, ktoré sa môžu výrazne líšiť. Vláda na čele s prezidentom Donaldom Trumpom prichádza len s odporúčaniami, ktorými sa ale guvernéri jednotlivých štátov nemusia riadiť.

„Náš guvernér Cuomo je to najlepšie, čo nás mohlo v tejto situácii stretnúť. Zaujíma sa o situáciu, konzultuje s odborníkmi a hovorí nám veci na rovinu tak, ako sú. Oproti tomu sú Trumpove správy úplný chaos. Každý deň iné informácie, používa domnienky, ktoré potom jeho vlastní odborníci musia vyvracať,“ zhodnotila Šimíková. V New Yorku sú školy a väčšina podnikov zatvorené, ľudia majú dodržiavať dvojmetrový odstup a zdržiavať sa doma. Povinnosť nosiť rúško ale platí len od piatka.

Barbora Šimíková Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Češky ich ale nosia od začiatku epidémie. „Ja som navyše počúvala to, čo sa deje v Česku. Keď sa tam začalo veľa nakupovať a tu sa stále ešte hovorilo, že sa nám to vyhne, tak som si urobila nákup. Keď bolo v Česku odporučené nosiť rúška a tu boli rozhovory so špecialistami, ktorí hovorili, že sú zbytočné, tak sme si nakúpili rúška. Kamarátka z Česka nejaké ušila a poslala mi ich. Riadim sa viac sedliackym rozumom a tým, čo sa deje v Európe, než tým, čo sa deje tu,“ priznala Jitka, ktorá žije v USA už 19 rokov.

Podľa nej sa opatrenia v mestečku Mamaronecku príliš nedodržiavajú, lebo ľudia spolu chodia na prechádzky i zmrzlinu, pričom ani počas nákupov nedbajú na sociálne odstupy. „Pokiaľ sa to ľudí netýka priamo, tak to strašne podceňujú. Minulý týždeň tu na COVID-19 zomrel miestny tréner bejzbalu. To bolo snáď prvýkrát, keď si ľudia uvedomili vážnosť situácie,“ dodala.

Šimíková, naopak, pocítila, ako sa mesto, ktoré nikdy nespí, vyľudnilo. „Rúška nosí v meste v zhruba 70 percent ľudí a každý sa druhému vyhýba oblúkom tak, aby medzi nimi zostal minimálne dvojmetrový odstup,“ poznamenala Šimíková.

Jitka Seck Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Preťažené zdravotníctvo

Newyorskí zdravotníci sú pod veľkým tlakom a bojujú s nedostatkom personálu i ochranných pomôcok. Pomáhajú im aj študenti medicíny, tiež zdravotníci z okolitých štátov. Okrem toho poskytlo pomocnú ruku aj veľa dobrovoľníkov či občanov. „Ľudia šijú veľa rúšok, niekto dokonca vyrába domáce dezinfekcie a ochranné štíty, ktoré vozí do nemocníc,“ opísala Seck.

Ani to však nie je pre zdravotnícky personál dostačujúce. Najťažšia je situácia s nedostatkom lekárov, a doktori sú preto často nútení pracovať aj chorí. „Lekári môžu byť doma tri dni po opadnutí horúčky, potom musia ísť znova do práce,“ vysvetlila Šimíková.

„Susedka je pozitívna, ale bez symptómov. Pracuje v domove dôchodcov, kde majú mnoho pozitívnych pacientov. Povedali jej, že má týždeň ostať doma, a keď sa symptómy ani naďalej neobjavia, môže sa po týždni vrátiť do práce, že stačí, keď si vezme rúško,“ spomenula prípad svojej kamarátky Seck.

Obe Češky si myslia, že pokým všetci nezačnú brať situáciu vážne, Amerika sa z koronavírusu nikdy nespamätá. „Či sme v Česku, v New Yorku, alebo inde na svete, musíme to nejakým spôsobom zvládnuť,“ odkázali.