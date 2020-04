KORONAVÍRUS Desivé svedectvo amerického záchranára: Kolegovia sa mu rúcajú pred očami, to však nie je najhoršie!

NEW JERSEY – Michael Ferreira pracuje 16 rokov ako certifikovaný záchranár. V súčasnosti pôsobí v Bayonne v štáte New Jersey. Od New Yorku, ktorý je ohniskom miestnej koronavírusovej infekcie, ho delí len rieka. O tom, čo všetko musí vo svojej práci zvládať a čo je pre neho najťažšie, teraz na rovinu porozprával.

Ferreira poskytol rozhovor serveru iDNES.cz. Záchranár je v súčasnosti oveľa vyťaženejší, pretože počet ľudí žiadajúcich sanitku sa výrazne zvýšil a nebál sa otvorene povedať, čo je podľa neho najhoršie. „Bojujeme so zníženou ponukou osobných ochranných pomôcok, ako sú napríklad ochranné masky a ochranné obleky. To je určite najťažšia vec spoločne so strachom z prenesenia choroby domov k mojej rodine.“

Ferreira si zatiaľ vedie dobre, o niektorých svojich kolegoch to však povedať nemôže. „Práce je dosť. Je to pre nás ťažké fyzicky, psychicky a emocionálne. Smrť je súčasťou našej práce, stretávame sa s ňou pravidelne, ale v priebehu tejto krízy som videl, ako sa moji kolegovia emocionálne zrúcajú, nezvládajú to,“ skonštatoval.

Záchranár tiež opísal, ako prebieha prevoz pacienta s COVID-19. Pacienti majú podľa neho najčastejšie horúčku a kašeľ, no keďže sa nachádzajú v epicentre pandémie, berie sa to už ako "normálna vec". „Z pacientov, ktorí majú príznaky COVID-19, prepravujeme len tých s dýchacími ťažkosťami a ďalších len v prípade mimoriadnych situácií. Ľudia s horúčkou alebo malými bolesťami sa liečia doma. Každý, kto má ťažkosti s dýchaním, by mal okamžite volať sanitku,“ povedal a podotkol, že pacient vždy musí mať na tvári masku a do nemocnice s ním nesmie ísť nijaký člen rodiny. „Po každom pacientovi s podozrením na koronavírus dôkladne dezinfikujeme sanitku, potom ju vetráme 20 minút,“ doplnil.

Nemocnice a chladiarenské vozidlá

Ferreira i jeho kolegovia sú nútení robiť rozhodnutia, ktoré im nie sú po vôli. Kvôli nedostatku prístrojov v nemocniciach musia vyberať, koho zachránia a koho nie. „Hovoríme tomu "triedenie", v podstate to znamená, že venujeme starostlivosť tým, ktorí to najviac potrebujú. Potom liečime ďalších pacientov. Bohužiaľ, niektoré nemocnice sú v súčasnej dobe preplnené a majú mnoho pacientov s vážnym priebehom ochorenia. Lekári potom musia vyberať aj medzi nimi. Je to veľmi ťažká voľba,“ vysvetlil záchranár. „Niektoré nemocnice s plnou kapacitou rozšírili svoje služby do provizórnych stanov. Pri nemocniciach stoja chladiarenské vozidlá pre telá obetí,“ dodal.

Spojené štáty evidujú v súčasnej dobe najviac infikovaných. Ferreira sa nazdáva, že za smutné prvenstvo môžu reštriktívne opatrenia, ktoré sa prijali neskoro. „Každý štát na koronavírus reagoval svojím vlastným spôsobom. New York je, samozrejme, teraz najpostihnutejšia oblasť v Spojených štátoch najmä preto, že je to veľmi husto obývané mesto. Žijú tu ľudia všetkých etník a rás, sú tu tri medzinárodné letiská. New York funguje 24 hodín, 7 dní v týždni, preto je oveľa náročnejšie vyčistiť nejaké povrchové oblasti, ako je napríklad metro. V iných mestách sa to možno dá urobiť v noci, ale v New Yorku nie.“

Amerika podľa záchranára robí maximum, aby pandémiu zvládla, hoci jej chýbajú ochranné pomôcky, tiež pľúcne ventilátory. „Bohužiaľ, v súčasnej situácii musíme robiť to najlepšie s tým, čo máme.“ Ferreira si tiež myslí, že je potrebné testovať viac ľudí.

Američania si zvykajú na rúška

Záchranár už vída čoraz viac ľudí s rúškami. „To je dobrý začiatok. Ľudia navyše nosia aj rukavice. Nie je už ale dobré, že s nimi chytajú mnoho vecí. Oveľa horšie je však to, že množstvo ľudí sa stále len tak voľne pohybuje v uliciach. Práve to je najväčší faktor pri obmedzovaní ďalšieho šírenia vírusu – zostať doma.“