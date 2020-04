KORONAVÍRUS Je to tu! Prevádzky sa od zajtra otvoria, PREHĽAD nových opatrení, ktoré s nimi prídu

BRATISLAVA - Už zajtra to príde. Vláda pristúpila k ďalšiemu kroku v rámci opatrení počas koronakrízy. Po vzore okolitých krajín aj Slovensko pre záchranu ekonomiky pristupuje k postupnému otváraniu niektorých prevádzok, no nie všetkých skokovo. Od zajtra sa totiž začína len prvá fáza a s ňou aj niektoré zmeny, ktorých prehľad vám prinášame.

Na základe vládnych nariadení boli ešte v priebehu marca postupne uzatvárané všetky maloobchodné prevádzky s výnimkami potravín a drogérií. Vláda opatrenia postupne "šperkovala" o dezinfekciu pri vstupoch do predajní, sociálny odstup či zákaz vychádzania bez rúška alebo inej ochrany tváre do spoločnosti.

Zdroj: Tlačový odbor úradu vlády

Štyri konkrétne fázy

1. fáza : S prvou fázou otvárania prevádzok, ktorá začína plynúť už od zajtra (22. apríla v stredu) súvisí otvorenie obchodov a služieb do 300 metrov štvorcových. V súvislosti s prvou fázou sa spomína aj otváranie vonkajších športovísk, v ktorých sú zahrnuté bezkontaktné športy bez šatní, obecenstva a bez WC. Dlhodobé ubytovanie dostane rovnako zelenú, no bude bez stravy. Otvoriť môžu tiež trhoviská v exteriéri vzhľadom na podmienky. Poslednou staťou pri otváraní prevádzok sú predajne automobilov a autobazárov.

Ostatné fázy nemajú presne určený termín začiatku a odvíjať sa budú od schémy mediánu infikovaných uvedenej nižšie.

2. fáza : V druhej fáze sa hovorí o rozšírení otvárania ubytovania, pôjde o krátkodobé, bez spoločného stravovania, no s jedlom na izbu. Ďalšie služby budú zatiaľ nedostupné. Otvoriť budú môcť aj kaderníctva, pedikúry a iné, podobné služby. Súčasťou otvorenia v 2. fáze budú aj vonkajšie turistické atrakcie, taxi služby za daných podmienok (bude musieť byť hermeticky oddelený priestor medzi vodičom a klientom a po každom rozvoze musí byť vykonaná dezinfekcia), detské kluby do 10 rokov a bohoslužby so svadbami tiež za prísnych podmienok.

3. fáza : V tretej fáze príde k väčšiemu prielomu v súvislosti s opatreniami, keďže otvoriť už budú môcť aj prevádzky a služby do 1000 metrov štvorcových. Verejné stravovania sa otvoria o vonkajšie terasy, zelenú dostanú masáže a iné rehabilitácie. Otvoria sa tiež kultúrne ustanovizne ako múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene, tiež za prísnych podmienok.

4. fáza : Zatiaľ posledná fáza uvoľňovania ekonomiky sa týka predovšetkým kín, divadiel, kúpalísk a iných hromadných podujatí. Otvoria tiež obchodné centrá, školy, škôlky, vnútorné športoviská, športové podujatia a ubytovanie celkovo.

Postup na ďalšiu fázu

Postupný vývoj medzi jednotlivými fázami je určený na základe mediánu denného prírastku prípadov v danom týždni. Ak bude infikovaných menej ako 100, bude sa pokračovať v otváraní podľa stanoveného harmonogramu, a teda sa postúpi do ďalšej fázy . Ak to bude medzi 100 až 150 novými prípadmi, neprejde sa do ďalšej fázy, ak však bude prípadov dokonca viac ako 150 , uzavrú sa všetky prevádzky otvorené v predchádzajúcej fáze.

Otvorenie len za prísnych podmienok

Vláda pritom prízvukuje, že otváranie prevádzok bude musieť prebehnúť, podobne ako v iných doteraz otvorených prevádzkach, za asistencie viacerých sprísnených opatrení. Pôjde o štandardy ako sociálny odstup, dezinfekcia pri vchode, vetranie priestorov, povinnosť nosiť rúško, maximálny počet osôb v danej prevádzke a sanitačné dni.

Zdroj: Tlačový odbor úradu vlády

Seniori, zbystrite pozornosť kvôli novým časom na nákup!

Po včerajšom predstavení nových opatrení by mali zbystriť hlavne seniori, ktorí mali v potravinách a drogériách prednostné právo nákupu počas všetkých dní od 9:00 do 12:00 hodiny na obed. To už je minulosťou a od zajtra sú v platnosti nové časy nákupu pre dôchodcov . Ide o čas od 9:00 do 11:00 , ktorý bude platiť len p očas pracovných dní ( pondelok až piatok ) a platí už na všetky uvoľnené prevádzky .